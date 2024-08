Szerencsére minden évben jönnek a vívószakosztályba a gyerekek, de teszünk is érte, mi is toborzunk különféle kommunikációs eszközökkel. A legjobb népszerűsítés az olimpia, ahol a sportolóink nagyon jól szerepelnek. Ennél jobb toborzó anyagot nem tudunk találni, már most is égnek a vonalak, hogy mikor lehet beiratkozni, nemcsak vívni, hanem más sportágakra is