A Szpari 2015 májusa óta először játszott élvonalbeli bajnokit saját stadionjában, amelyet ezen az összecsapáson avattak fel.

Az élvonalba tíz év után visszatért Nyíregyháza három esztendőt követően játszhatott újra hazai környezetben, a megújult Városi Stadionban, amelynek alapkövét 2022 februárjában helyezték el.

A találkozóra minden jegy elkelt - a helyszínen már nem is nyitottak ki a pénztárak -, így 8000 néző fogadta a csapatokat, a hazai közönségnek pedig mindössze öt percet kellett várnia az első nyíregyházi gólra, amikor Eppel talált be közelről. A Nyíregyháza innentől kezdve inkább a kontrákra rendezkedett be és veszélyeztett is. A 40. percben megduplázta előnyét a Szpari, Kovácsréti lövése egy vendég játékoson változtatott szerencsésen irányt. A játékrész végén Gradisar ziccerben léphetett ki, és miután higgadtan befejezte az akciót, szépítettek a vendégek.

A fordulást követően gyorsan visszaállíthatta volna a kétgólos különbséget a Nyíregyháza, de Tóth Balázs remek védésekkel tartotta meccsben a fehérváriakat. A vendégek a 60. percben egyenlítettek, a csereként pályára lépő Huszti első megmozdulása, egy hatalmas bedobás öngólt eredményezett.

A Nyíregyháza szerette volna kiszolgálni az ünneplő közönséget és hajtott a győztes gólért, de a helyzetek kimaradtak, a Fehérvár pedig egy újabb öngóllal előnybe került. Ezt viszont nem tudta sokáig megtartani, mert a csereként pályára lépő Babic egy szép megmozdulással egyenlített. A 94. percben Kovácsréti egy gyönyörű emeléssel próbálkozott, de a labda a felső lécen csattant, így elmaradt a hazai ünneplés.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Fehérvár FC 3-3 (2-1)

Nyíregyháza, 8000 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Eppel (5.), Kovácsréti (40.), Babic (88.), illetve Gradisar (45.), Kovács M. (60., öngól), Alaxai (86., öngól)

sárga lap: Baki (65.), Kovácsréti (96.), illeve Katona (8.), Serafimov (22.), Spandler (35.), Christensen (58.), Pető (96.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Bese Bal. - Baki, Gengeliczki, Alaxai - Farkas (Navaratil, 65.), Toma (Kesztyűs, 65.), Kovács M., Nagy B. (Leoni, 78.) - Gresó (Babic, 77.), Eppel (Beke, 59.), Kovácsréti