Az Omoniára a horvát NK Osijek és az azeri Zira továbbjutója vár a következő, immár főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben, a Fehérvár pedig búcsúzott a nemzetközi porondtól.

Ivan Milicevic, a Fehérvár (j) és Alioum Saidou, az Omonia játékosa a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Noha a Fehérvár várta hátránnyal a visszavágót, mégis az Omonia lépett fel támadólag a meccs elején. Az első negyedórában Tóth Balázsnak legalább háromszor kellett védenie, hogy megóvja a kapuját, egy ízben pedig a jobb kapufa segítette ki.

Több mint húsz percet kellett várni az első hazai lehetőségre, Bedi lövése nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot. A játék képe viszont nem változott, egyértelműen a ciprusiak irányítottak, a fölényük pedig szűk harminc perc alatt góllá érett.

A vezetés megszerzése ellenére sem vettek vissza a tempóból a vendégek, a szünetig hátralévő időben is a magyar kapusnak akadt védenivalója.

Pető Tamás vezetőedző hármas cserével próbálta frissíteni együttesét, amely jobban is kezdte a második játékrészt, ehhez azért hozzájárult az is, hogy a szigetországiak biztos előnyük birtokában már kevésbé erőltették a támadásokat. Hiába birtokolta többet a labdát a magyar csapat, mint a párharc előző három félidejében, komoly gólhelyzete így sem volt, mert az ellenfél megingás nélkül szervezetten védekezett. Ennek következtében sem az összesítésben, sem a meccsen nem jött össze az egyenlítés, sőt, a hajrában újra az Omonia volt veszélyesebb és a hosszabbításban megadta a kegyelemdöfést is.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Fehérvár FC-Omonia (ciprusi) 0-2 (0-1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3840 néző, v.: Jakob Kehlet (dán)

Továbbjutott: az Omonia kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.

gólszerzők: Semedo (28.), Kakulli (95.)

sárga lap: Serafimov (73.), illetve Semedo (28.)

Fehérvár FC: Tóth - Melnyik (Huszti, a szünetben), Serafimov, Spandler, Milicevic - Katona (Kovács M., 75.), Bedi, Csongvai, Pető (Babos, a szünetben) - Christensen (Stefanelli, 57.), Holender (Kovács P., a szünetben)