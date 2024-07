Connor Roberts, a walesi The New Saints kapusa nem tudja kivédeni a Ferencváros negyedik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - The New Saints mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. július 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt