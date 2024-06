Országos döntő 49 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Hajdú-Bihar vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Hajdú-Bihar vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Kiss Dániel / Debrecen / Talentum Baptista Általános Iskola Kiss Dániel vagyok, a Talentum Baptista Általános Iskola Testnevelés és Történelem szakos tanára. A sport kisgyermekkorom óta része az életemnek, ez idő alatt a folyamatos mozgásnak számos pozitívumát, jó következményét tapasztaltam. Célom, hogy ezeket a tapasztalatokat és élményeket, különleges, új és szokatlan módszerekkel mutassam be a gyerekeknek, hogy az ő életükben is jelen legyenek az említett pluszok és legalább annyi örömöt jelentsen nekik, mint amit nekem jelentett és jelent a mai napig. Köszönöm a nevezést! Kisiskola kategória: Vajas Vera / Esztár / Irinyi Károly Általános Iskola Számomra a legfontosabb a mosoly. E nélkül bármihez foghatunk, nem lesz értelme. Magamról még annyit, hogy a játékok, a futball és a szauna szerelmese vagyok. Üzenetem, hogy ne legyetek átlagosak! Nagyiskola kategória: Sörésné Sajtos Mária / Hajdúböszörmény / Bethlen Gábor Általános Iskola Sőrésné Sajtos Mária biológia–testnevelés szakos tanár vagyok. Az én iskolám a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, hisz itt voltam diák és itt tanítok már 38 éve. A testnevelés tanítása igazi örömforrás számomra. Pályámon számtalan tehetség ért el kimagasló sportsikert, de legnagyobb eredmény, ha sikerül a tanítványokban kialakítani a mozgás szeretetét, és azt az igényt, hogy napi rendszerességgel kell sportolnunk az egészségünkért. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. A szavazás állásáról exkluzív információkat hallhat óránként az Origo Sport Live-on, az Origo Sport online rádióján. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

