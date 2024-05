Országos döntő 19 perce

Ismerje meg a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játék Komárom-Esztergom vármegyei jelöltjeit és szavazzon!

Újabb fontos szakaszához érkezett a K&H Mozdulj! – az év tesitanára játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában ez már az országos döntő, ahol az Ön szavazata is számít! Vármegyéről vármegyére haladva mutatjuk meg a jelölteket, de szavazni természetesen valamennyi versenyzőre tud, akár naponta is! Ma a Komárom-Esztergom vármegyei jelöltek mutatkoznak be.

Bárki szavazhat az év tesitanárára Forrás: Magyar Diáksport Szövetség

A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Ismerje meg a tesitanárokat: 30 év alattiak: Múriné Patonai Dóra / Tatabánya / Bárdos László Gimnázium Múriné Patonai Dóra vagyok, jelenleg a tatabányai Bárdos László Gimnáziumban tanítok testnevelés és földrajz tantárgyakat. Szabadidőmben úszásoktatással is foglalkozom, ahol kisebb korosztályok számára tartok foglalkozásokat. Nem csak hivatásom központjában, hanem mindennapjaim során is fontos szerepet játszik a mozgás, mely szemléletmódot igyekszem tanítványaimnak is átadni. Kisiskola kategória: Árva János / Tata / Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Árva János vagyok, 62 éves gyógypedagógus, testnevelő. Tanulásban akadályozott tanulók testnevelés oktatásával, versenyekre való felkészítésével foglalkozok több mint 40 éve. A Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetség titkára, megyei versenyigazgatója vagyok. Feladatom a megyei diákolimpia versenyek megszervezése, lebonyolítása tanulásban akadályozott tanulók részére. Tanulóinkkal részt veszünk a megyei, országos diákolimpia versenyeken, melyeken több sikeres eredményt értünk el. Nagyiskola kategória: Kőhalmi Zsófia / Tata / Kőkúti Általános Iskola 2009 óta gyakorlom a pedagógus hivatást. Testnevelő tanárként, utánpótlás kézilabda szakedzőként mozgatom a fiatalokat a tatai Kőkúti Általános Iskolában. Fő célom az ifjúság személyiségfejlesztése a mozgás, a játék, a közös élmények által. A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja. Szavazzon az összes kategóriában akár naponta, de siessen: a szavazás június 10-én zárul! Köszönjük, hogy velünk játszott!

