Chema Rodríguez az Origónak adott interjúban elárulta, szeretné elkerülni a skandináv csapatokat, viszont Franciaország és Szlovénia közül meglepetésre inkább az előbbit választaná.

A legjobb hat lehet a cél

A női nemzeti válogatott a debreceni tornán Nagy-Britanniát, Svédországot és Japánt is legyőzte, háromból három mérkőzést megnyerve, hibátlan teljesítménnyel jutott ki az ötkarikás játékokra – írta meg a Magyar Nemzet.

– Ami lányaink három fölényes debreceni győzelmét illeti, a svédek elleni diadaluk különösen csillogó, elvégre vasárnap este Japántól ugyan sokan tartottak, de gond nélkül nyertünk – nyilatkozta Mocsai Lajos, aki 2000-ben ezüstérmet szerzett Radulovics Bojanáékkal, 2012-ben pedig az ő irányításával a negyedik helyig jutott a Fazekas Nándor által is fémjelzett magyar férfi kézilabda-válogatott. Mocsai emellett a magyar szövetség sikeres sportdiplomáciai sikerét is kiemelte, hiszen a férfiak és a nők is idehaza játszhatták a selejtezőket.

A két nem múltbéli selejtezőin sohasem az első pozícióban jutottunk ki az olimpiára. Tervszerű menedzselés, sikeres generációváltás révén jutottunk ki Párizsba. Lányaink mostani esetében remek, hogy a rajt előtti, Norvégiától elszenvedett 33–18-as Európa Kupa-vereség nem érződött az olimpiai selejtezőn mutatott formán

– hangsúlyozta ki a magyar szakember. Az exkapitány Párizsban a magyar férfiaktól számít a jobb eredményre, szerinte Imre Bencéék éremért küzdhetnek majd, míg a lányokat az első hat közé várja. A magyar női kézilabda-válogatott biztosan nem játszik az Európa-bajnoki címvédő Norvégiával, mert azonos sorsolási kalapban szerepel vele. Golovin Vlagyimir csapata azonban még így is kerülhet brutálisan erős hatosba, hiszen a hollandok, a spanyolok, a franciák és a dánok is lehetnek akár ellenfelek – olvasható az Origón. A tizenkettes olimpiai mezőny a férfi- és a női torna esetében egyaránt két hatos csoportra oszlik, és mindkét hatosból négyen-négyen jutnak majd be a legjobb nyolc közé Párizsban. Onnantól kieséses rendszerben, először a negyeddöntőkkel folytatódik a küzdelem.

A női kézilabdatorna sorsolási kalapjai:

1. Norvégia, MAGYARORSZÁG

2. Hollandia, Németország

3. Szlovénia, Spanyolország

4. Svédország, Franciaország

5. Dánia, Brazília

6. Angola, Koreai Köztársaság

A férfi kézilabdatorna sorsolási kalapjai:

1. Dánia, Spanyolország

2. Horvátország, Norvégia,

3. MAGYARORSZÁG, Németország

4. Szlovénia, Franciaország

5. Svédország, Egyiptom

6. Argentína, Japán