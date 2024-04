A Városliget születése óta inspirálja és befogadja a sport szerelmeseit, a környező kerületekben élők számára kiváló hely a pihenésre, a mozgásra és a szórakozásra is. A 2020 őszén átadott Városligeti Sportcentrumot évente több százezren használják, köztük a magyar olimpikonok is, akik ha csak egy kis futásra vagy kutyasétáltatásra is, de szívesen járnak a Városligetbe.

Kivilágított, lelátókkal rendelkező pályák, kondipark, mászófal, pingpong asztal és teqballasztal is várja a sportolókat

Forrás: ligetbudapest.hu

A Városliget és a sport mindenkié!

Kivilágított pályák, korszerű öltözők és ingyenesen használható eszközök várják a Városligetben sportolni vágyókat 2020 ősze óta, amikor átadták az új Sportcentrumot a város szívében. Ezzel a liget valódi közösségi helyszínné vált, hiszen rengeteg pálya és eszköz ingyenesen elérhető, a kialakításkor pedig arra is figyeltek, hogy azok nagy részét a mozgássérültek és fogyatékkal élők is biztonsággal igénybe tudják venni. Így bátran kimondható, hogy a sport és a Városliget tényleg mindenkié.

A Sportcentrum több mint három és fél hektáron, 36.000 m²-es területen fekszik, és több ezer sportolót vonz a Ligetbe. Egy kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az ízületeket kímélő – rekortán borítású, teljes hosszában kivilágított futópálya is várja a futás szerelmeseit. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítést. Aki ide jár, az összefuthat akár híres magyar olimpikonokkal is a Városligetben.

Olimpikonok a ligetben

Nem csak az átlagember számára nyújt kiváló sportolási lehetőségeket a liget, de a magyar élsportolók és olimpikonok is örülnek a felújított Városligeti Sportcentrumnak. Szatmári András olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó maga is rendszeresen kijár a ligetbe, akár sportolni is, ha belefér az idejébe.

Ez egy fantasztikus hely, csak szét kell nézni és máris megjön az ember kedve a sportoláshoz. Ha az időmbe belefér, hétvégente magam is kijövök futni egyet és erősíteni a parkokba

– mondta el a Ripostnak Szatmári András, akivel egyetért Szűcs Luca is, a magyar női kardcsapat tagja.

Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ha jó idő van, akkor nem kell konditerembe menni, hanem ki lehet jönni a szabadba. Én régebben jártam ide futni az edzőmmel, így közel áll a szívemhez. Sokkal modernebb és színvonalasabb lett, mint volt és bárki számára elérhető

– hangsúlyozta a Ripostnak Szűcs Luca.