"Már akkor hatalmas szó volt, hogy ott lehettem a keretben, most is az az elsődleges célom, hogy bekerüljek, majd aztán ha úgy alakul, akkor pályára is tudjak lépni, de ehhez még sokat kell tennem. Úgy gondolom, jó úton vagyok, ezt szeretném folytatni és akkor minden esélyem meg is lesz rá"