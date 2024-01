– Először nyertem Grand Slam-versenyen három szettben, kiemeltet vertem, jobban alkalmazkodtam a körülményekhez. Viszonylag sok bréklehetőséget nem tudtam kihasználni az első szettben, de megnyertem, ami mentálisan sokat számított a következő két játszmában, és egyre jobban játszottam. A nehéz decemberi felkészülés után egy győzelmet is simán aláírtam volna itt Melbourne-ben, de már kettőnél tartok – tette hozzá Marozsán bizakodva.

Taylor Fritz következik

A folytatás sem ígérkezik könnyebbnek: a nagy teniszhagyományokkal rendelkező Egyesült Államok pillanatnyilag legmagasabban jegyzett férfi játékosa, a világranglistán 12. Taylor Fritz lesz Marozsán Fábián ellenfele.

– Jobbkezes, kétkezes fonákot üt, meghúzza a labdákat, úgyhogy hasonló lehet a játék kinézete. Visszanézzük majd pár mérkőzését, emellett jóban vagyunk több játékossal is, akiktől szinték tudunk tájékozódni, például Ben Sheltonnal vagy Roberto Bautista Aguttal is szoktunk beszélgetni – elemezte Fritz elleni felkészülést Balázs György.



A két játékos eddig még sohasem találkozott egymással.

Marozsánnak páros partnere, Fucsovics Márton is adhat tippeket, ő háromszor is összefutott tavaly Fritz-cel, s a legutóbbi összecsapásukon le is győzte. Egyébként Fucsovics és Marozsán közös szereplését csütörtökön kezdi meg a tornán, ahol egy indiai páros ellen játszanak majd.

Djokovics ismét balhézott

Novak Djokovics ismét csak négy szettben jutott tovább. A negyedik szettben 2:2-nél ráadásul összeszólalkozott az őt zavaró egyik szurkolóval – írta meg a Magyar Nemzet. A kis közjáték, mint általában, jó hatással volt rá, ezután csupán egy gémet veszített, úgy nyert az ausztrál Popyrin ellen.

Az esélyesek közül Cicipasz Djokovicshoz hasonlóan megizzadt, Sinner és Rubljov viszont simán nyert

Australian Open, 2. forduló, szerdai eredmények

Férfi egyes

Marozsán (magyar)–Cerúndolo (argentin, 22.) 7:6, 6:4, 6:2

Djokovics (szerb, 1.)–Popyrin (ausztrál) 6:3, 4:6, 7:6, 6:3

Sinner (olasz, 4.)–De Jong (holland) 6:2, 6:2, 6:2

Rubljov (orosz, 5.)–Eubanks (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4

Cicipasz (görög, 7.)–Thompson (ausztrál) 4:6, 7:6, 6:2, 7:6

De Minaur (ausztrál, 10.)–Arnaldi (olasz) 6:3, 6:0, 6:3

Fritz (amerikai, 12.)–Gaston (francia) 6:0, 6:3, 6:1

Hacsanov (orosz, 15.)–Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Shelton (amerikai, 16.)–O'Connell (ausztrál) 6:4, 6:1, 3:6, 7:6

Machác (cseh)–Tiafoe (amerikai, 17.) 6:4, 6:4, 7:6

Mannarino (francia, 20.)–Munar (spanyol) 6:3, 6:3, 1:6, 2:6, 6:3

Van Assche (francia)–Musetti (olasz, 25.) 6:3, 3:6, 6:7, 6:3, 6:0

Báez (argentin, 26.)–Galán (kolumbiai) 7:5, 2:6, 6:2, 6:4

Korda (amerikai, 29.)–Halys (francia) 6:4, 6:4, 6:4

Etcheverry (argentin, 30.)–Monfils (francia) 6:4, 6:4, 6:4

Cobolli (olasz)–Kotov (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 6:2