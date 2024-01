Sikerével a házigazda sorozatban hatodszor játszhat finálét Eb-n. Az együttes hazai medencében korábban mindkét alkalommal aranyérmet szerzett.

Férfi vízilabda Európa-bajnokság, elődöntő:

Horvátország-Magyarország 11-8 (2-2, 2-0, 3-4, 4-2)

gólszerzők: Marinic Kragic 3, Fatovic 2, Kharkov, Vukicevic, Buric, Loncar, Butic, Vrlic 1-1, illetve Nagy Á., Vigvári Vi. 3-3, Fekete 2

A második elődöntő kezdetére teljesen megtelt a Mladost uszoda, amelyben most először nem a magyar szurkolók voltak túlsúlyban tekintve, hogy a hazai csapat volt az ellenfél.

Varga Zsolt szövetségi kapitány ezúttal Szeghalmi Zsombor mellett Molnár Eriket hagyta ki a 15 fős keretből,

így utóbbi helyére visszakerült a betegsége után meggyógyult Hárai Balázs.

Gyapjas azonnal egy védéssel mutatkozott be a kapuban, de a horvátok az első emberelőnyüket kihasználták éppen úgy, ahogy a következő támadásnál a magyarok is a sajátjukat Fekete révén. Ezt követően a kapusok percei következtek, de egy remek bejátszás után Vukicevic már nem hibázott. A magyar csapat az első akció sikere után nemcsak egyenlő létszámban, de fórból és megúszásból sem tudott betalálni, mígnem Vigvári Vince egy pimasz ejtéssel bevette Bijac kapuját.

A folytatásban a mezőny legfiatalabb játékosa, Varga Vince hozta el a labdát, de nem sikerült átvenni a vezetést, míg hátul a felső léc segítette ki Gyapjast.

A második negyed második horvát emberelőnyét azonban már nem sikerült kivédekezni,

így harmadszor is a hazaiak vezettek, sőt, ahhoz Gyapjas hatalmas bravúrja kellett, hogy ne húzzanak el kettővel. A horvát blokkok olyannyira remekül működtek ebben a periódusban, hogy a center Hárairól hiába kapta a fórokat a magyar együttes, a lövések többnyire még így sem jutottak el a kapuig, ha mégis, akkor Bijac védett. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, amikor a nagyszünet előtt kétgólos előnyre tettek szert a horvátok.

A térfélcserét követően Vigvári Vendel is megnyerte a ráúszást, ráadásul ezúttal a játékrész első előnyéből Nagy Ádám be is talált. Az egyenlítés viszont nem jött össze, mert Vigvári Vendel ejtése a keresztlécen csattant. Mindkét oldalon kihagyott emberelőnyök következtek, de a kulcsfontosságú gólokat ezúttal is a horvátok szerezték két ötméteresből, viszont előbb Nagy Ádám pontos bombája jelentette a választ, majd Vigvári Vince lövése.

Az utolsó szünet előtti percekben még egy gólváltás történt,

így Fekete is feliratkozott a duplázók közé. Az utolsó másodpercekben sikerült kivédekezni egy kettős emberhátrányt, ezért a magyarok csak minimális hátrányban várták az utolsó felvonást.