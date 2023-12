Szürke jelen anyagi gondokkal, tehetséges játékosokkal

Jelenleg a magyar másodosztály középmezőnyének a vége felé telel a Honvéd, ami jelentősen sokkolta a patinás klub szurkolóit, szimpatizánsait.

Ráadásul jelentős anyagi problémákról is lehet hallani a klub kapcsán, még az átigazolásokból is kizárták a klubot. A jelen tehát nem túl fényes, azonban a jövő még akár szebb is lehet Kispesten. A 2007-ben alapított Magyar Futball Akadémia eddig is rengeteg tehetséges játékost nevelt a hazai labdarúgásnak, elég csak talán a Gazdag Dániel vagy Botka Endre nevét említenünk, akik Marco Rossi csapatában is alapembernek számítanak.

A legutóbb 2017-ben éppen az olasz szakemberrel bajnokságot nyerő kispesti csapat is főleg az akadémia növendékeire támaszkodott,

de a jelenlegi U21-es válogatott nagy része is a Honvéd felnőtt csapatának labdarúgója. Itt érdemes megemlíteni, hogy a legutolsó két másodosztályú bajnoki mérkőzésén

a Kispest kezdőcsapatában a BVSC (1-1) és a Csákvár (2-2) ellen csak és kizárólag saját nevelésű játékosok kaptak lehetőséget!

Szebb jövőben reménykedve

A Kispest szurkolói kitartanak, ezt jelzi, hogy az őszi szezonban mind otthon, mind idegenben a Honvéd mérkőzésein voltak a legtöbben a másodosztályú bajnokságban. A Honvéd-MFA Régió Facebook oldalára kitett videó szerint pedig nem reménytelen ez a bizakodás, egyszerűen élmény nézni az ifjú kis Boldi cseleit!

A Honvéd játékosa nagy magabiztossággal, a nagyokat idéző határozottsággal tereli a labdát az ellenfél játékosainak lábai között.

A kispesti szimpatizánsok ha a jelenben nem is, a jövővel kapcsolatban talán bizakodóak lehetnek!