Másfél percnyi "tapogatózás" után Natalie Stoupalova dobta az első kosarat, a magyarok 0-6-nál találtak be először Goree révén. A csapatkapitány Dubei Debóra triplájával lett egyenlő az állás, de a válogatott így is csak hét pontot hozott össze a rendkívül ideges hangulatú nyitónegyedben. A folytatásban Varga Alíz két hármasa visszahozta a lendületet, Kányási Veronika is pontos volt távolról, így 22-20-nál először vezettek a magyarok. A következő hét pontot is Kissék dobták, a nagyszünetben 29-22-t mutatott a nagyóra, Goree ekkor a csapat legjobbjaként nyolc pontnál tartott.