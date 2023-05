A szervezők szombati tájékoztatása szerint az érdeklődők

elkapkodták az atlétikai világbajnokság összes programjára érvényes, legjobb helyekre szóló Szuperhős bérleteket.

Jegyek még kaphatók a legjobb helyekre is, de egyes versenynapokra annyira megugrott a kereslet, hogy bizonyos programokra már csak korlátozott számban elérhetők. Eközben a budapesti szálláshelyekért is megindult a roham, a tavalyi időszak adataihoz képest már most megduplázódott a foglalások száma – írta közleményben a Budapest 2023 Zrt.