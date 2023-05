A zöld-fehérek egymás után a harmadik győzelmüket aratták, és kilenc pontra növelték előnyüket a második helyen álló Kecskeméttel szemben, így akár már a következő fordulóban bebiztosíthatják sorozatban ötödik, történetük 34. bajnoki címét.

A két patinás fővárosi együttes a 238. bajnoki találkozóját vívta egymással, az FTC immár 115, az Újpest 61 győzelemnél tart, 62-szer pedig döntetlennel zártak a felek.

Az Újpest - amelynek a vezetőedző, Nebojsa Vignjevic március 23-i kinevezése óta ez volt az első veresége - már 2697 napja, 2015 decembere óta nyeretlen az FTC ellen.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Újpest FC-Ferencvárosi TC 2-3 (1-1)

----------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 11 109 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Gouré (41.), Simon K. (93.), illetve Gojak (24., 55.), Lisztes (60.)

sárga lap: Csoboth (45+4.), Jakobi (81.), Hall (99.), illetve Gojak (28.), Pászka (45+5.), Marquinhos (58.)

Újpest FC:

---------

Nikolic - Kastrati, Anculasz, Hall, Antonov (Diaby, 83.) - Onovo, Boumal (Mack, 74.) - Pauljevic (Jakobi, 65.), Mörschel (Simon K., 65.), Csoboth (Ambrose, 83.) - Gouré

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Pászka (Botka, a szünetben), Kovacevic (S. Mmaee, 38.), Knoester, Civic (Abena, 88.) - Gojak, Baráth P. - Tokmac (Lisztes, a szünetben), Taroré, Marquinhos - Owusu (Vécsei, 80.)

Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat, többször is megérkezett a vendégek kapujának előterébe és szögletek után próbált veszélyeztetni. Csoboth egy alkalommal ziccerbe is került, de fölé fejelte a labdát. A zöld-fehérek sokáig nem tudtak helyzetet kialakítani, bár gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, Owusut többször is lesen állították meg. Aztán a félidő derekán egy kontrával és a második hullámban érkező Gojak remek tekerésével sikerült megszereznie a vezetést a címvédőnek. A játék képe a gól után sem változott, az FTC átadta a területet az Újpestnek, amely Antonov nagyszerű beadása után, Gouré közeli kapáslövésével még a szünet előtt egyenlíteni tudott.

A fordulást követően Bogár játékvezetőnek - már nem először - meg kellett állítania a játékot a lelátóról érkező füstfelhő miatt, majd a cserékkel felfrissített FTC Gojak újabb nagyszerű nyesésével és a szünetben beállt Lisztes találatával pár percen belül kétgólos előnybe került.

Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2023. május 1-jén

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A folytatásban a lila-fehérek többet birtokolták a labdát, de egy ideig komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A hajrában egyszer Csoboth lefutotta a védőket, de mellé lőtt, majd Dibusz mentett egy kapufáról visszapattanó labdát Gouré fejese után. A Ferencváros az utolsó negyedórában jobbára csak az eredmény tartására törekedett, de miután Simon a ráadásban szépített, nehéz perceket élt át a lefújásig, végül azonban sikerült megszereznie a három pontot.