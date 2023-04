Mint írták, rendkívül nagy erőkkel folyt a kutatás megállás nélkül. Három lehetséges útvonal vetődött fel.

Első körben a Gnifetti-menedékház környékére koncentrálódott a kutatás, ahol az utolsó GPS koordináták jelezték Ákos tartózkodási helyét. A mentési szakemberek benéztek, beereszkedtek a nyitott hasadékokba, kinyitották a jég és hó által bezárt hasadékokat is, eredménytelenül

– olvasható a közleményben.

Hozzátették: vizsgálták Győrffy Ákos további lehetséges útvonalait is a Margherita-menedékház felé, amely Európa legmagasabban fekvő menedékháza 4556 méteren. Feltehetőleg ez volt Győrffy Ákos eredeti úti célja. Az útvonalak mentén is keresték a nyomait. Mivel feltételezhetően siklóernyő is volt nála, a szakemberek által valószínűsített, lehetséges siklóernyőzési útvonalak mentén is folytatták a keresést.

Az összegzés felidézi, hogy Győrffy Ákos szombaton utazott volna Nepálba a Kalifa – Kiss Péter Emléktúrára, ahová elkísérte volna Kiss Péter édesapját és testvérét a Kancsendzönga alaptáborába. Onnan kezdetét vette volna a Kalifa Kancsendzönga Expedíció, amelyen megkísérelte volna megmászni a 8586 méter magas hegyóriást.

Győrffy Ákos örökre beírta magát a magyar síalpinizmus történelmébe azzal, hogy tavaly 7134 méterről első magyarként síelt le az Ibn Szína csúcsáról – írta a Kalifa Alpin Csapat.