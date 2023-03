Jégkorong Erste Liga - Hosszabbítás után nyert és 2-0-ra vezet az FTC a döntőben

A Ferencváros - amely 15 másodperccel az alapidő vége előtt egyenlített - hosszabbítás után 2-1-re győzött a Gyergyói HK otthonában a jégkorong Erste Liga döntőjének második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban.

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2-0, az FTC javára.

Ezúttal óvatosan kezdtek a csapatok, kevés volt a helyzet, az első komoly ziccerre a második harmad elejéig kellett várni, ekkor Császár Hunor szólóból lőtt fölé-mellé. Több lehetőség is adódott a hazaiak előtt, majd amikor az FTC került emberelőnybe, akkor Rasmus Rinne kapujánál volt tűzijáték. Aztán a második szünet előtt negyedszer is emberelőnybe került a GYHK, és ebből már Sebastien Sylvestre kilőtte a bal felső sarkot, 15 másodperc múlva már vége is volt a harmadnak.

A harmadik játékrészben agresszívebb lett a magyar bajnok játéka, egy alkalommal a gólvonal elől tisztáztak a hazai védők, három perccel a lefújás előtt pedig Rinne védett hatalmasat lepkéskesztyűvel. A legvégén még jött egy ferencvárosi emberelőny kapuslehozatallal. Ez az állapot Nagy Gergő szabálytalan megmozdulása miatt csak öt másodpercig tartott, azonban az ellentámadásnál Oliver Betteridge 15 másodperccel a lefújás előtt jól kapta vissza a pakkot és egyenlített.