A Marco Rossi magyar szövetségi kapitány által is évek óta figyelemmel kísért Dárdai Márton a koronavírus terjedése idején, 2020 tavaszán valósággal berobbant a Hertha kezdőcsapatába. A berlini szurkolók rögtön az idény legjobbjának választották meg, a német lapok Bundesliga-sztárként áradoztak róla. Kisebb-nagyobb sérülései és a klub már-már nevetséges edzőváltásai azonban keresztbe tettek neki. A legújabb trénernél, a Dárdai Pálnál sokkal rosszabb mérleggel bíró Sandro Schwarznál ősszel csak 7 bajnokin játszott, legtöbbször csereként, összesen 175 percet – pedig eközben az Európa-bajnoki címvédő német utánpótlás-válogatott erősségévé nőtte ki magát.

Tavaly a legidősebb Dárdai fiú, Dárdai Palkó szerződött haza, a MOL Fehérvárhoz (a 23 éves szélső novemberben már a magyar válogatottban is bemutatkozott), majd az édesapát menesztették a kispadról. Sőt, közös megegyezéssel, sajtóhírek szerint eurómilliós nagyságrendű végkielégítéssel az utánpótlásedzői határozatlan idejű szerződését is felbontották, így most csak az emlékek kötik a Herthához.

Dárdai Pál volt a Hertha Berlin vezetőedzője, és a berlini Bundesliga-csapatot 1997 óta szolgáló magyar klublegenda mindhárom sarja a kék-fehéreknél játszott. Könnyen lehet, hogy januártól már csak a legfiatalabb, a német U17-es válogatott Bence marad hírmondónak, de ő 16 éves létére természetesen még nem a profiknál. Ezzel kapcsolatos további érdekességek a Bors cikkében.