Orbán Viktor szerint még kell egy év ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, a sportkormányzati átalakítás beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket. Most jártak le a sportági szakszövetségekkel indított hétéves fejlesztési programok is, ezeket egyenként értékelni kell, és mindenkivel most kötik meg az új két olimpiai ciklusra szóló szerződést is – sorolta a feladatokat.