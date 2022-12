Itt élünk Európában, azt gondolhatjuk, a szivárványos nyomulásról mindent tudunk. Tudjuk, hogy kik és miért tűzik a zászlajukra, miért viselik csapatkapitányi karszalagként. Az is világos, a világ legnézettebb eseménye, a labdarúgó-világbajnokság tökéletes helyszín és alkalom ezen agresszív propaganda terjesztésére. Azt is tudjuk, hogy a törpe kisebbség tagjai, akik ennek leple alatt akarja felforgatni az élet természetes, normális rendjét, fittyet hánynak minden létező szabályra, azt gondolják, a jogként tálalt érdekük minden másnál fontosabb. Azt sem akarják példának okáért tudomásul venni, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség már szeptemberben kelt körlevelében tudatta a résztvevőkkel: Katarban tilos a szivárványos színek viselése.

Az azonban teljesen érthetetlen, hogy a józan többség miért veti alá magát eme kisebbség akaratának.

A német válogatott katari bemutatkozása szerte a világon kiverte a biztosítékot. A gyerekes tiltakozás, az egyen szívecskés karszalag, a gyanúsan színes cipőfűzők kavalkádja és az eltakart szájjal készített csoportkép látszólag egységet sugall. Ilkay Gündogan, a német válogatott török származású játékosa óvatosan bár, de felfedte, hogy szó sincs erről. Elárulta, csupán a csapat egy-két tagjának szívügye a szivárványosság, a többiek csupán csapatérdekből – és persze a szövetség nyomására, amiről Gündogan persze hallgatott – vállalta a közös fellépést. Egyszer talán eljutunk odáig, hogy a szivárványosság betagozódik a demokratikus rendbe, és – titkos – szavazással döntheti el egy közösség, akár egy futballcsapat, hogy viseli-e, vagy sem.

A piros-fehér-zöld a másik botrányos színkombináció Katarban. Elnézést, helyesen a zöld-fehér-piros, Irán nemzeti színei. A perzsa muzulmán állam ismét a világ érdeklődésének középpontjába került, a nyugati média beszámolói alapján úgy tudjuk, hetek óta emberjogi tüntetések vannak az országban. Mindez nyilván nem alaptalan, hiszen a saját szemünkkel láthattuk, hogy az Anglia elleni mérkőzés előtt az iráni labdarúgók nem énekelték hazájuk himnuszát, amire csak az lehet a magyarázat, hogy szolidaritást vállalnak a tiltakozókkal. Ám tegyük a kezünket a szívünkre: tudjuk, hogy valóban mi is zajlik Iránban? Fogalmunk sincs. A világbajnokság alatt azt is láthattuk, hogy immár az iráni futballisták is rózsaszínű, sárga meg világoskék cipőket viselnek, a lelátón az iráni szurkolóhölgyek, különösen a fiatalok többsége fedetlen fővel, nyugatias ruhában drukkol.

Diktatúra. Ezt sugallja nekünk a média Irán megítéléseként. E tekintetben sem árt az óvatosság.