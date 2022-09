Varga Zsolt annak a 13 játékosnak szavazott bizalmat, akik hat napja történelmi, kilencgólos vereséget mértek az olimpiai bajnok szerbekre a csoportküzdelmek során, azaz Ágh György és Vadovics Viktor maradt ki a meccskeretből.

A magyar csapat rögtön emberelőnyt kapott első támadásakor, és egy nagyszerűen kijátszott figura végén Molnár passzát Német húzta a montenegrói kapuba, de a rivális szintén kihasználta az első fórját. Ezt követően pontatlan lövések, rossz bejátszások jellemezték a játékot, a Pro Reccóval Bajnokok Ligája-győztes Zalánkinak még megúszásból sem sikerült betalálnia, mert a keresztlécre bombázott.

A remek védekezést és Vogel bravúros védéseit kihasználva aztán Angyal távoli és Konarik közeli bombájával sikerült két góllal elhúzni.

A második felvonásban a magyar csapat nem tudta gólra váltani a második fórját, de sokáig az ellenfél sem tudott szépíteni, mert a blokkok tökéletesen működtek, Vogel pedig továbbra is minden védhető labdát hárított, viszont Durdic ötméteresével szemben már a ferencvárosi kapus is tehetetlen volt. Jansik létszámfölényben visszaállította a kétgólos különbséget, majd a nagyszünet előtti percekben mindkét gárda egy-egy büntetőből volt eredményes, illetve Montenegró fórból is, így 5-4-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző a meccs felénél.

A fordulást követően Vogel egy támadáson belül három védéssel kezdett, ezt viszont sokáig nem sikerült kihasználni, mert Zalánki kétszer egymás után a kapufát találta telibe, ugyanakkor Jansik egy jól bejátszott labdát már a hálóba lőtt. Bár Montenegró továbbra is képtelen volt akcióból gólt szerezni, viszont előnyből ismét minimálisra csökkentette a különbséget. Amíg Zalánki hetedik lövéséből sokadjára forgácsolta szét a kapufát, addig

Jansik megúszásból harmadik kísérletéből harmadszor volt eredményes, így 7-5-ről kezdődhetett a zárónegyed.

Zalánki egy pillanatra sem bizonytalanodott el, addig próbálkozott, mígnem nyolcadjára elképesztő bombagólt lőtt az utolsó nyolc perc kezdetén, Mahercz találatával pedig először vezetett négy góllal a magyar csapat. A riválist az törte meg végleg, amikor Vogel a harmadik montenegrói ötméterest már kivédte. Innentől jószerivel csak a különbség volt kérdéses, a hajrában ugyan Montenegró az első két akciógóljával szépített, de a mezőny legjobbja, Jansik két demoralizáló ejtéssel válaszolt, így a végén már nem kellett izgulni.

A júliusban kinevezett Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese sikerével kijutott a 2023-as, fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, melyre a legjobb három, kvótával nem rendelkező gárda szerez indulási jogot a kontinensviadalról.

A csapatkapitány Jansik Szilárd öt góllal vette ki a részét a diadalból.

A címvédő és olimpiai bronzérmes magyarok a csütörtöki elődöntőben a spanyol-görög párharc győztesével találkoznak.