OTP Bank Liga, 2. forduló: MOL Fehérvár FC–Budapest Honvéd FC 4-0 (2-0)

MOL Aréna Sóstó, 3517 néző, v.: Vad II

gólszerző: Dárdai P. (30.), Kodro (34.), Bamgboye (72.), Zivzivadze (83.)

sárga lap: Dárdai P. (65.), Makarenko (76.), illetve Bocskay (12.), Jónsson (20.)

Fehérvár:

Kovács D. - Nego, Fiola, Stopira, Sabanov, Heister - Rúben Pinto (Makarenko, 61.), Bumba (Pokorny, 70.) - Petrjak (Bamgboye, 70.), Kodro (Zivzivadze, 70.), Dárdai P. (Babos B., 86.)

Honvéd:

Szappanos - Jónsson (Doka, 43.), Prenga, Cirkovic (Kocsis D., 61.), Lovric, Tamás - Mitrovic (Lukic, a szünetben), Bocskay, Plakuscsenko, Zsótér - Ennin (B. Traoré, 75.)

Mezőnyjátékkal és fehérvári labdabirtoklási fölénnyel telt a mérkőzés első félórája. A Honvéd masszív védekezésből próbált gyors ellentámadásokat vezetni, ám ebből kevés valósult meg, semmi veszélyt nem jelentettek a hazai kapura. A Fehérvár sokáig kereste a rést a vendégek védekezésén, amit végül Dárdai Pál talált meg, majd nem sokkal később megduplázta vezetését a házigazda Kenan Kodro jóvoltából.

A szünetről egy másik Honvéd jött ki a pályára, amit egy kimaradt ziccer és egy veszélyes szabadrúgás is jelzett. A Fehérvár ettől függetlenül magabiztosan őrizte előnyét, támadásaiban ott volt az esély a harmadik találatra, ami a csereként beálló Funsho Bamgboye első labdaérintéséből össze is jött. A hajrában egy másik cserejátékos, Budu Zivzivadze is eredményes volt, így lett kiütéses a fehérvári győzelem.

Borítókép: A fehérvári Fiola Attila (b) és a kispesti Makszim Plakuscsenko (j) a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójában játszott MOL Fehérvár FC–Budapest Honvéd mérkőzésen a székesfehérvári Mol Aréna Sóstó stadionban 2022. augusztus 7-én. Fotó: MTI/Krizsán Csaba