Simon Gergő meteorológus előrejelzésében azt írta: pénteken a fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett többórás napsütés várható. A gomolyfelhők ugyan időszakosan összeállhatnak, s ezekből kis valószínűséggel a délutáni órákban lehetnek futó záporok, de érdemi csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban a csúcshőmérséklet 34, 35 Celsius-fok körül alakul, tehát hőségre kell számítani.

Péntek éjszaka azonban egy hidegfront közelíti meg a Kárpát-medencét északnyugatról, amely nagy mértékben - mint fogalmazott - "megkeveri a paklikat" a szombati időmérőre.

Szombaton fokozatosan megnövekszik, meg is vastagszik a felhőtakaró. Több hullámban várható eleinte záporos, zivataros jellegű csapadék, amelyet majd időszakos eső vált fel. A csapadékban időként lesznek majd szünetek, amely a meteorológus szerint külön nehézséget okoz majd a csapatoknak az aktuális stratégiák kiválasztásában. A szél északnyugatira fordul, időnként megélénkül, főleg az intenzívebb záporok, esetleg zivatarok mentén átmenetileg meg is erősödhet. A maximumhőmérséklet 26, 27 fok körül alakul, de tartós csapadékhullás esetén ennél hűvösebb is lehet.

Vasárnap az ország időjárását alakító ciklon, illetve a hozzá tartozó frontrendszer kelet felé távolodik. Gyorsan vonuló gomolyfelhők mellett többórás napsütés valószínű. Ezekből a gomolyfelhőkből kis eséllyel lehet rövid zápor. Az északnyugati szél viszont megerősödik, viharossá fokozódik. A verseny idején is előfordulhatnak erős, viharos széllökések, amelyek - Simon Gergő szerint - "ismét egy plusz csavart hozhatnak". A csúcshőmérséklet 25, 26 fok körül alakul, de az erős északias szél jelentősen ronthat a hőérzeten - fejtette ki.

A meteorológus összességében úgy értékelt:

ismét felvonul a meteorológiai elemek tárháza a Magyar Nagydíjon.

Pénteken igazi meleg, nyári idő várható, szombaton egy markáns frontátvonulás csapadékkal, míg vasárnap a szél okoz majd izgalmakat - hangsúlyozta Simon Gergő.

A 37. Forma-1-es Magyar Nagydíj várhatóan teltház előtt zajlik majd a mogyoródi Hungaroringen. A betétprogramok között a Forma-2, a Forma-3, valamint a csak női versenyzőket felvonultató formulaautós sorozat, a W Series aktuális fordulója szerepel. A Forma-3-ban hazai induló is lesz, a szurkolók Tóth Lászlónak, a Charouz Racing System pilótájának drukkolhatnak.

Az F1-es időmérő edzést szombaton 16 órakor rendezik, a 70 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol.

Borítókép: illusztráció; Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2021. augusztus 1-jén (MTI/Balogh Zoltán)