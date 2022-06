A házigazda magyar női vízilabda-válogatott 7-6-ra legyőzte az ausztrál csapatot a kedd esti negyeddöntőben, és a csütörtöki elődöntőben a hollandokkal találkozik a vizes világbajnokságon.

Eredmény, női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Ausztrália 7-6 (2-3, 1-0, 2-0, 2-3)

gólszerzők: Keszthelyi 3, Rybanska 2, Gurisatti, Vályi 1-1, illetve Halligan 3, Kearns, Arancini, C. Andrews 1-1

Magyarország:

Magyari Alda - Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Máté Zsuzsanna, Parkes Rebecca, Gurisatti Gréta, cserék: Gangl Edina (kapus), Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla

Az egyformán a szűk világelitbe tartozó együttesek összecsapásának azzal a háttérrel vághattak neki a felek, hogy a legutóbbi két tétmérkőzést az ausztrálok nyerték. A távoli kontinens képviselői mellett szólt, hogy - miként Bíró Attila szövetségi kapitány fogalmazott: -"brutálisan erősek", fizikailag szinte verhetetlenek, viszont az erőfölény - ahogyan azt már Vályi Vanda, a leggyorsabb hazai hölgypólós mondta: - sok úszással a védelmük szétzilálható, s a kreatív megoldások mellett a magyar szurkolói had is sokat segíthet. A találkozó tétje magáért beszélt: a győztes a legjobb négy közé jut, a vesztes viszont legjobb esetben is csak vb-ötödik lehet.

Vályi Vanda hozta el a labdát a ráúszásnál négyezer néző üdvrivalgása közepette, a vezetést azonban nem a 2020-ban Európa-bajnoki harmadik, a múlt nyáron Tokióban olimpiai bronzérmes magyar csapat, hanem a tavalyi ötkarikás játékokon ötödik ausztrálok szerezték meg. Keszthelyi Rita egyenlített, Gurisatti Grétának köszönhetően pedig már a hazaiaknál volt az előny (2-1). Csakhogy a nyitónegyed végére fordított a rivális (2-3).

A második negyed hosszú perceken át a fel-le úszásokról szólt, mert mindkét oldalon elrontották a támadásokat, ám rendre kimaradtak a helyzetek, mígnem végre Keszthelyinek sikerült az egyenlítés (3-3).

A nagyszünet után folytatódott a hibákkal tarkított mezőnyjáték, kölcsönösen pontatlanok voltak a csapatok, vagy a kapusok voltak jókor jó helyen. Érzékelhető volt az idegesség itt is, ott is, és már csaknem három perc lepergett a harmadik negyedből is, amikor Vályi a jobb alsó sarokba zúdította a labdát (4-3). Kőkemény csata zajlott a vízben, olykor kíméletlen párharc folyt minden labdáért. Harminchat másodperc volt vissza a negyedből, amikor Rybanska Natasa közelről a hálóba húzta az ötödik magyar gólt (5-3).

A záró játékrészben büntetőből szépítettek az ausztrálok, Rybanska azonban, miután remekül blokkolt, az ellenakció végén a jobb felső sarokba zúdított (6-4). Kettős emberelőnyből 6-5-re alakította az állást a rivális. Hetvenöt másodperc volt vissza, amikor Keszthelyi a jobb alsóba lőtt, harmadik találata pedig 7-5-es magyar vezetést, egyszersmind - bár egy ausztrál gól még esett - hazai győzelmet eredményezett.

Sikerével Magyarország válogatottja jutott a legjobb négy közé, s játszhat a döntőért csütörtökön a hollandokkal, míg Ausztrália együttese az 5-8. helyért folytathatja.