Bár a tavalyi Európa-bajnokságon Marco Rossi együttese bebizonyította, hogy jobb napjain képes felvenni a versenyt a legjobb csapatokkal, hiszen döntetlent játszott a világbajnok franciákkal és a most is csoportrivális németekkel, ennek ellenére csodaszámba menne, ha sikerülne elkerülnie a kiesést jelentő utolsó helyet.

A magyar csapat dolgát az is nehezíti, hogy az első találkozón szurkolói nélkül látja vendégül az Eb-ezüstérmes angol csapatot, igaz, legalább harmincezer 14 éven aluli gyerek ott lehet a lelátón. Az olasz szakvezetőnek pedig az okoz még problémát, hogy a védelemből sérülés miatt Botka Endrére, míg a középpályáról a koronavírusos Gazdag Dánielre nem számíthat.

A nemzeti együttes tavaly kétszer is összemérte erejét az angolokkal, s bár először a Puskás Arénában 4-0-ra alulmaradt, a londoni „visszavágón” újra sikerült az Eb-n látott stabil játékot megismételnie, így a Wembley Stadionban ismét bravúros döntetlent ért el egy világsztárokkal teletűzdelt rivális ellen.

A jó zárt kapus mutató – 12 meccsből csak két vereség – és a tavalyi döntetlen mellett még az szólhat a magyarok mellett, hogy az angol válogatott legjobbjai kissé fáradtak és fásultak lehetnek, mivel a Liverpool a döntőig menetelt a Bajnokok Ligájában, míg a Manchester City az elő-, a Chelsea pedig a negyeddöntőig jutott, azaz a háromoroszlános keretből sokan néhány hete még a szezon legfontosabb mérkőzéseit vívták.

A csoport másik meccsén igazi csúcsrangadót rendeznek, ugyanis az Európa-bajnok olaszok Bolognában fogadják a németeket, akikkel a futballtörténelemben több klasszikusnak számító meccset játszottak már Eb-ken és vb-ken.

A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására feljutottak a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba kerültek. A világszínvonalú ellenfeleket nézve minimális az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelenti, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba száll Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, ugyanis az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.

Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban. A pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki.

Alapvetően az A, B és C divízió négy-négy csoportgyőztese alkotná, de ha valamelyik első helyezett kvalifikálja magát a selejtezősorozatból, akkor az adott osztály következő legmagasabban rangsorolt együttesére száll a jog. Ez azt jelenti, hogy az élvonalnak négy pótselejtezős helye van, márpedig legutóbb az A divízióból kizárólag Izland nem jutott ki egyenes ágon a kontinensviadalra, így akkor a szigetországiak csoportutolsóként is pótselejtezőt játszhattak, aztán éppen a magyarok ütötték el őket az Eb-részvételtől. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van. A pótkvalifikációban aztán három ágon egymeccses elődöntőt és döntőt rendeznek a részvételért.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3-as csoport, 1. forduló:

szombat:

MAGYARORSZÁG-Anglia, Puskás Aréna 18.00

Olaszország-Németország, Bologna 20.45

A csoport további programja:

2. forduló (június 7.):

Olaszország-MAGYARORSZÁG, Cesena 20.45

Németország-Anglia, München 20.45

3. forduló (június 11.):

MAGYARORSZÁG-Németország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Olaszország, Wolverhampton 20.45

4. forduló (június 14.):

Anglia-MAGYARORSZÁG, Wolverhampton 20.45

Németország-Olaszország, Mönchengladbach 20.45

5. forduló (szeptember 23.):

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45

Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott edzésén a müncheni Allianz Arénában 2021. június 22-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás