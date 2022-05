A vasárnap zárult ljubljanai divízió I/A tornán második helyezett együttes jövőre fennállása során harmadszor szerepelhet a legjobbak között.

A rajongók kötetlenül beszélgethettek, fényképezkedhettek a hokisokkal, és a színpadon mindenki nagy tapsot kapott. A szlovéniai vb All Star-csapatába beválasztott Erdély Csanád az MTI-nek elmondta: a felkészülés során játszott négy mérkőzésen nem volt igazán meggyőző a válogatott, de ő érezte, hogy sokkal több van benne, és lesz esély a feljutásra.

Bíztam benne, hogy egyszer csak megindul a szekér, kiszakad a gólzsák, és szerencsére így is lett. A kellemetlen stílusban játszó Dél-Koreát simábban, a vártnál sokkal jobb erőkből álló Litvániát pedig nagy csatában győztük le. Nem adták olcsón a feljutást, megdolgoztunk érte. A következő idényben nagy harc lesz a csapatba kerülésért, és már a felkészülés során is komoly ellenfelekkel készülhetünk. A Fehérvárral szeretnénk megismételni az idei döntős bravúrt, de nem lesz könnyű - fogalmazott a válogatott négy góllal, illetve öt ponttal legeredményesebb játékosa.

A torna legjobb védőjének választott vb-újonc, a csíkszeredai születésű, a Gyergyói HK-ban szereplő Fejes Nándor nem gondolkodott előre a feljutásról.

Mindig úgy készülök, hogy csak a következő lépést tegyük meg sikerrel, aztán lesz valahogy. Nem tekintek nagyon előre, és próbálok reális maradni. A rutinosabb játékosok, például Sofron István vagy Hári János nagyon sokat segítettek, hogy mi, fiatalok beilleszkedjünk. Sokat jelentett ez nekem. Emlékszem, 10-12 éve még a tévén figyeltük őket, és apukám akkor megjegyezte, hogy reméli, egyszer majd én is közöttük játszhatok - mondta a 23 éves hátvéd.

Hozzátette: még élő szerződése van a Gyergyóval, úgy akar játszani, hogy a jövő évi elitvilágbajnokságon ott lehesssen.

"Lehetséges a bennmaradás, de nagyon erős csapatok ellen játszunk majd. Lesz egy-két meccs, amelyre nagyon kell figyelnünk a kiesés elkerülése miatt" - jegyezte meg Fejes.

A kapus Rajna Miklós - aki mind a négy találkozót végigvédte - hangsúlyozta, hogy kiharcolták a továbbjutást, de nagyon nehéz volt, mert mindegyik ellenfél más és más stílusban játszott.

"Egy vereségünk volt, a szlovénoktól kaptunk ki. Ellenük is az 57. percig 1-3-ra álltunk, és volt esélyünk, de sok kiállítást kaptunk. Ők sok helyzetet hagytak ki, de tény, erősebb a keretük. Egy pici mindig hiányzik velük szemben. A másik három csapatot legyőztük, nem volt kérdés, ki a két feljutó" - tette hozzá Rajna, aki a vb-n átlagban 2,25 gólt kapott és 92 százalékkal védett.

Borítókép: a csapat a szurkolókkal az elitbe feljutott magyar jégkorong-válogatott köszöntésén a Budapest Parkban 2022. május 9-én (MTI/Szigetváry Zsolt)