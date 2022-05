Az MTK ugyan jól hajrázott a bajnokságban - három győzelem és egy döntetlen az utolsó négy fordulóban -, ez a jó sorozat kevésnek bizonyult a bennmaradáshoz. Viszont megszakadt a DVSC elleni rossz szériája, a fővárosi együttes három vereség és öt döntetlen után tudta legyőzni a hajdúságiakat az OTP Bank Ligában.

OTP Bank Liga, 33. forduló:

MTK Budapest-Debreceni VSC 3-0 (1-0)

------------------------------------

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Karakó

gólszerzők: Rajkovic (45+1.), Futács (64., 11-esből), Ramadani (92.)

piros lap: Kusnyír (89.)

sárga lap: Futács (53.), illetve Baranyai (21.), Kusnyír (41, 89.)



MTK Budapest:

-------------

Mijatovic - Varju, Rajkovic, Nagy Zsombor, Sluka - Ramadani, Kata - Miknyóczki (Stieber, 75.), Mezei (Kovács M., 83.), Vancsa (Horváth A., 83.) - Futács (Barkóczi, 90.)



Debreceni VSC:

--------------

Gróf - Baranyai (Sós, a szünetben), Pávkovics, Deslandes, Korhut (Ferenczi, 76.) - Kusnyír - Dzsudzsák, Baráth P., Da. Babunszki (Gyönyörű, 76.), Bódi (Bévárd, 66.) - Do. Babunszki (Tischler, 66.)



Óvatos, eseménytelen kezdést követően az első félidő felétől a hazai akciók már a debreceni tizenhatoson túlra is eljutottak, és ott némi zavart keltettek. Futács aztán kétszer is betalált a vendégek kapujába, az eredmény azonban nem változott, mert előbb kétméteres, majd minimális leshelyzet előzte meg a lövés pillanatát. A játékrész utolsó eseményeként szabadrúgáshoz jutott az MTK, és a hosszú oldalra átívelt labdát az üresen helyezkedő Rajkovic kapásból vágta Gróf kapujába.

A szünet után is aktívabbak maradtak a házigazdák, akik tempóban és játékban is a vendégek fölé nőttek. Ez a 64. percben újabb gólt eredményezett: a belső védő Nagy Zsombor tört előre, már három debrecenit cselezett ki, amikor a tizenhatoson belül buktatták. A büntetőt Futács váltotta gólra. Az indiszponált debrecenieket cserékkel próbálta felrázni a vezetőedző Carrillo, aki a hajrára az addig észrevehetetlen Dzsudzsák, Baráth párost jobb oldalról bevezényelte középre. Az utolsó percekre felélénkült a Debrecen, de amíg a vendégcsapat helyzetig sem jutott, addig a hazaiak góllal zárták a találkozót: egy szögletvariáció után Ramadani volt eredményes.

Borítókép: a debreceni Bódi Ádám (j) és Miknyóczki Ádám, az MTK játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában játszott MTK Budapest - Debreceni VSC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2022. május 15-én (MTI/Kovács Anikó)