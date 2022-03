Egész Európa, de talán a fél világ is azon hüledezik, hogy az olasz válogatott Palermóban kikapott 1–0-ra Észak-Macedóniától, és – Európa-bajnokként – nem lesz ott az év végén a katari világbajnokságon. Tényleg többször el kell olvasni a hírt, olyannyira hihetetlen, pedig így van, Olaszország egymás után másodszor is hiányozni fog a futball legnagyobb eseményéről.



Még csütörtök este, a meccs után egy kollégám üzenetben kérdezte, hogy ha ezek az észak-macedónok így tudnak játszani, akkor mi miért nem tudunk, de nyilván nem látta a mérkőzést. A balkáni együttes játékosainak feltörte a hátát a háló, annyira csak védekeztek, szinte kizárólag véletlenül keveredtek át a hazai térfélre. Az olaszok harminckétszer (!) célozták meg a kapujukat – igaz, nem nagy pontossággal –, tizenhat szögletet végezhettek el, mindezt hiába, mert képtelenek voltak a kapuba találni. Ezt a meccset ők bénázták el, ami persze nem kisebbíti a derekasan, nagy szívvel küzdő macedónok érdemeit.



Ők kétszer jutottak el a hazai kapu közelébe, és ebből egyszer, ráadásul a legjobbkor, a 92. percben gólt szereztek a jól eltalált lövéssel – a mérkőzés összes egyéb statisztikája közömbös, csak a gólok száma lényeges. A kolléga felvetése, Észak-Macedónia sikerének az összekapcsolása a magyar labdarúgással egyébként jogos, még ha nem is úgy, ahogyan ő gondolta. Ehhez elég átfutni a csapat összeállítását, amelyben meglepően sok ismerős nevet találunk. Enisz Bardi, aki nagyszerűen játszott, 2014 és 2017 között az újpesti szurkolók egyik kedvence volt, azóta a spanyol élvonalban, a Levantében vitézkedik. Boban Nikolov tagja volt a Mol Fehérvár az Európa-liga csoportkörében szerepelt csapatának, jelenleg a moldovai Sheriff Tiraspol csapatát erősíti, ő is szerepelt tavaly ősszel a Real Madrid elleni győztes BL-csoportmeccsen a Santiago Bernabéuban. Viszar Muszliu is kezdett Palermóban, és neki is van fehérvári múltja, ő is részese volt a Vidi nemzetközi menetelésének.



És nézzük a jelent: a győztes gólt egy bizonyos Bojan Miovszki készítette elő, aki pillanatok múlva azzal a Sztefan Szpirovszkival ölelkezhetett össze, akivel manapság együtt futballoznak az MTK-ban. Világos, ugye: a magyar élvonal utolsó helyen álló, a kiesés szélén táncoló csapata két játékost is adott a regnáló Európa-bajnok legyőzéséhez! Öt futballista, akikhez közünk van, ez csaknem egy fél csapat: akár magyar sikerként is megélhetnénk Észak-Macedónia bravúrját. Kár, hogy semmi értelme sem lenne.