Mint a Montague-ház és a Capuletek. Rómeó és Júlia, akik a háttér miatt sohasem lehetnek egymásé, olyan nagy az ellentét, hogy azt legfeljebb a szerelem hidalhatja át, ám sajnos csak tragikus véggel.

Talán túl profán a fordulat, de biztos vagyok benne, hogy egy fanatikus Veszprém-szurkoló aligha repesne a boldogságtól, ha a gyermeke egy Szeged-fant mutatna be jövendő párjaként. Beismerem, a párhuzam tényleg kissé meredek, hiszen itt legfeljebb cseppet sem csipetnyi utálattal fűszerezett versengésről van szó, senki sem hány kardélre senkit, talán csak elvétve csapott át a fröcsögő szájkarate tettlegességbe, ha egyáltalán. Maradjunk annyiban, hogy a férfikézilabda hazai világában szegedi és veszprémi szívből a pokolba kívánja a másikat.

Ezért is szívderítő, már-már Hollywoodért kiáltó a legfrissebb történet. Gábor egykor Szeged mellől költözött Balatonlellére, így a kötődése egyértelmű, a kézilabda pedig annyira a szíve csücskébe fészkelte be magát, hogy alig akadt világ- vagy Európa-bajnokság, hogy ne lett volna ott a járvány kezdete előtt. Nagy barátja lett Balu, az egyik helyi söröző és panzió tulajdonosa, együtt tippmixelnek, terveznek, olykor utaznak, egy húron pendülnek a világ legtöbb bonyodalmában – kivéve azt, hogy Balu a Veszprém sikeréért drukkol.

Szívják is egymás vérét derekasan évek óta nagy igyekezettel és még nagyobb fantáziával. December elején aztán a német THW Kiel

ellen egy Bajnokok Ligája-rangadón adták át az új szegedi csarnokot, és a két barát Lelléről elutazott a Tisza mellé a jeles eseményre – Balu a Veszprém mezében. Korábban még nem követett el öngyilkosságot, tettét tehát biztosan nem szuicid hajlam motiválta, de lássuk be, az rejtett magában némi kockázatot.

Annyira megdöbbentően és váratlanul hatott a megjelenése a szegedi ultrák szektorában, hogy annak a tagjai teljesen megfeledkeztek a pofozkodás kézenfekvő lehetőségéről, néhányan beszóltak neki, a többiek pedig talán nem hittek a szemüknek.

A helyi televízió is megszólaltatta, ő pedig elmondta, jött szurkolni, mert elsősorban magyar, utána veszprémi, harmadikként pedig a szívében szegedi. És most jön az újabb csavar: Balu a héten levelet kapott a Pick-Szegedtől, amelynek az aláírója reméli, jól érezte magát a csarnokavatón, és a klub nevében meghívja őt és partnerét a csapat egyik soron következő BL-meccsére. Lám, egy vagány tett és egy pompás reakció máris hidat épített két áthidalhatatlannak tűnő pont között.

Balu igent mondott, újra átmegy rajta.