Táncköltészet magyar költők verseire – Zsuráfszky Zoltán alkotói estje

A november 12-én és december 2-án a Nemzeti Táncszínház színpadára kerülő műsorban Nagy László, Vörösmarty Mihály, Arany János, Radnóti Miklós és Pilinszky János költészete szólal meg, Kiss Ferenc és Szarka Tamás zenéjével összefonódva. A Vendégek jövetele, A vén cigány, a Híd-avatás vagy a Radnóti notesza olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek egyszerre időtlenek és nyugtalanítóan aktuálisak: közösségi sors, személyes felelősség, hit és remény.

Részlet az Anyám című koreográfiából

Fotó: Csilla Cseke / Forrás: Magyar Nemzeti Táncegyütes

Az Alvó szegek… emlékezés és újrateremtés egyszerre: klasszikussá vált koreográfiák mellett új darabok szőnek hidat múlt és jelen között. Az előadás különös személyességét az adja, hogy a társulat Kiss Ferenc (1954–2024) zeneszerző, barát és alkotótárs emlékének ajánlja.

Ez az este több mint táncszínház: a magyar költészet örök érvényű kérdései testet öltenek a mozdulatban, a néptánc hagyományai pedig a mai világ dilemmáival találkoznak.