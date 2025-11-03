november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alvó szegek...

1 órája

Táncköltészet magyar költők verseire – Zsuráfszky Zoltán alkotói estje

Címkék#néptánc#Alvó szegek#költészet#vers#Zsuráfszky Zoltán

Nem pusztán táncelőadás, hanem intellektuális kihívás: a mozdulat és a vers dialógusa – ezt ígéri Zsuráfszky Zoltán, a nemzet művésze, Kossuth-díjas koreográfus legújabb premierje. Az Alvó szegek… a költészet mélyrétegeiből indul, és mozdulatokban teljesedik ki – nem pusztán illusztráció, hanem a lírai gondolatok érzékeny kiterjesztése.

MW

A november 12-én és december 2-án a Nemzeti Táncszínház színpadára kerülő műsorban Nagy László, Vörösmarty Mihály, Arany János, Radnóti Miklós és Pilinszky János költészete szólal meg, Kiss Ferenc és Szarka Tamás zenéjével összefonódva. A Vendégek jövetele, A vén cigány, a Híd-avatás vagy a Radnóti notesza olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek egyszerre időtlenek és nyugtalanítóan aktuálisak: közösségi sors, személyes felelősség, hit és remény.

Részlet az Anyám című koreográfiából
Fotó: Csilla Cseke / Forrás: Magyar Nemzeti Táncegyütes

Az Alvó szegek… emlékezés és újrateremtés egyszerre: klasszikussá vált koreográfiák mellett új darabok szőnek hidat múlt és jelen között. Az előadás különös személyességét az adja, hogy a társulat Kiss Ferenc (1954–2024) zeneszerző, barát és alkotótárs emlékének ajánlja.

Ez az este több mint táncszínház: a magyar költészet örök érvényű kérdései testet öltenek a mozdulatban, a néptánc hagyományai pedig a mai világ dilemmáival találkoznak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu