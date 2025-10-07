Wagner-esttel örvendezteti meg a közönséget az Operaház

A Wagner esten a koncert szólistája Kovácsházi István, Sümegi Eszter, Cser Krisztián és Szántó Andrea, a zenekart Halász Péter első vendégkarmester dirigálja – közölte a dalszínház az MTI-vel.

Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása.

A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.

A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte.