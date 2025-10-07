1 órája
Wagner-esttel örvendezteti meg a közönséget az Operaház
A walkür I. felvonása, a Trisztán és Izoldát megidéző Wesendonck-dalok és A nürnbergi mesterdalnokok nyitánya is felcsendül a Magyar Állami Operaház Zenekarának Aranykor: Wagner című hangversenyén október 12-én az Operaházban.
Az opera 142. évadának egyik zenei csúcspontja az Aranykor: WAGNER című hangverseny
Forrás: Operaház Facebook-oldala
A Wagner esten a koncert szólistája Kovácsházi István, Sümegi Eszter, Cser Krisztián és Szántó Andrea, a zenekart Halász Péter első vendégkarmester dirigálja – közölte a dalszínház az MTI-vel.
Az est fő műsorszáma A walkür című opera I. felvonásának koncertszerű előadása.
A kamaradrámaként is értelmezhető operarészletet napjaink legkiemelkedőbb magyar Wagner-énekesei közül Kovácsházi István, Sümegi Eszter és Cser Krisztián tolmácsolásában hangzik el.
A beteljesült mitologikus szerelmi történetet Wagner be nem teljesült szerelmének mementói, a Wesendonck-dalok idézik fel. Ezeket múzsája, Mathilde Wesendonck költő öt versére komponálta 1857 és 1958 között, mielőtt plátói viszonyukat Wagner felesége fel nem fedezte.
Koncerttel ünnepli születésnapját Deák Bill Gyula„A legfeketébb hangú fehér énekes.”
Az örök szeretetet, a vágyakat, vágyódást és az elmúlást kifejező költeményeket Szántó Andrea előadásában ismerhetik meg az érdeklődők.
A nürnbergi mesterdalnokok a szerző egyetlen felnőttkori vígoperája, amely könnyedebb, játékosabb elemeket is tartalmaz, és nélkülözi a misztikumot. Bár a teljes operát csak 1868-ban mutatták be Münchenben, a nyitányt Wagner már 1862-ben a lipcsei Gewandhausban elvezényelte.
A Magyar Állami Operaház 142. évadában kiemelt figyelmet szentel Beethoven, Mozart és Wagner munkásságának. Ennek részeként a szerzőkhöz köthető operabemutatók mellett egy-egy szimfonikus hangversenyt is dedikál a komponistáknak az Opera zenekara.