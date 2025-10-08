Hagyomány és divat – különleges programokkal várja a látogatókat a Hagyományok Háza

A fesztivál idei tematikája szorosan kapcsolódik a divat és a múzeum kapcsolatát feltáró nemzetközi tendenciákhoz. „A nemzetközi múzeumok aktuális kiállításai mind a divatról szólnak. A divat nyelve jó kommunikációs nyelv arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. London, New York, Párizs múzeumai a ruhákon keresztül kezdeményeznek párbeszédet a látogatókkal, és a ruhák történetein keresztül bontanak ki fontos társadalmi jelenségeket. A Hagyományok Háza Folk Fashion – Divat a folklór című kiállítása ehhez a trendhez kapcsolódik, és azt a kérdést járja körül, hogy mit jelent ma a népművészet a ruhákon, hogyan viszonyulunk a 21. század elején az úgynevezett etnodivathoz” – emelte ki Czingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője.

Herczku Ágnes népdalénekes dalos tárlatvezetést tartott az érdeklődőknek

Forrás: Hagyományok Háza

A programok sorát október 4-én Herczku Ágnes népdalénekes nyitotta meg zenés tárlatvezetésével, ahol személyes történeteiben és dalaiban is kirajzolódott a hagyományos viseletek kortárs jelentősége. Másnap, október 5-én egy színházi performance-t láthatott a közönség: Sipos Vera színésznő Rotschild Klárát, az első magyar divatdiktátort idézte meg, aki sajátos humorral és eleganciával kalauzolta végig a látogatókat a kiállításon.

Az előttünk álló programok közül a divat és a hagyomány találkozásának kézzelfogható élményét kínálja a Romani Design október 11-i kézműves workshopja, ahol a résztvevők nemcsak a roma kulturális örökség és a kortárs design összefonódásába pillanthatnak bele, hanem saját kezűleg is készíthetnek különleges bőrékszereket a márka alapítóinak segítségével.

A szakmai érdeklődők számára különösen értékesek lesznek a tárlatvezetések, amelyek eltérő perspektívából világítják meg a népművészet és a divat kapcsolatát.

Szatmári Judit divattörténész a magyar kézműves hagyomány és a polgári öltözködéskultúra összefonódását tárja fel október 12-én, rámutatva arra, miként inspirálta a népi minta- és színvilág a tervezőket az elmúlt két évszázadban.