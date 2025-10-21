Koncertsorozat mutatja be Brahms zenéjének magyar forrásdallamait

A hangversenyeken az eredetileg zongorára, négy kézre írt válogatott darabok – Elek Szilvia és Kassai István előadása – mellett megelevenednek a dallamok „eredetijei” is Bíró Júlia és a Heveder zenekar tolmácsolásában.

Sziklavári Károly Brahms-monográfiájának borítója

A koncertek különleges eseménye Sziklavári Károly Johannes Brahms magyar táncai – Források, hagyomány, párhuzamok, utóhatás című könyvének bemutatója, a kötet a világon először foglalja össze alapos részletességgel a sorozat dallamainak forrásvidékét. A szerző szavait idézzük:

Nem kizárólag, de elsődlegesen a magyar zenével – ezen belül az utóbbi századok anyagával – foglalkozom. A kutatási lista igen hosszú, a teljesség igénye nélkül: Liszt, Erkel, Mosonyi, Bartók, Kodály és Dohnányi neve szerepel rajta. A kutató a munkája során előbb-utóbb eljut Brahms magyar vonatkozásaihoz, a Magyar táncokhoz is. Egy újabb motivációt is említhetek. A Hungaroton kiadványai a 80-as években, az ezredforduló táján pedig számos hangverseny foglalkozott például a Bartók- és Kodály-művek forrásanyagával: ennek nyomán a feldolgozott dallamok eredeti formájukban is megszólaltak. Brahmsot tekintve feleségem, Elek Szilvia ötlete volt, hogy rávilágítsunk a nagy német zeneköltő zenéjének eredetére is. A koncepció koncertekben öltött testet, ezután elkészült egy dupla CD-kiadvány Brahms és a magyar hagyomány címmel a Naxos Kiadó gondozásában: ezen a mostani koncertek közreműködői, valamint két énekes és egy hegedűművész szerepelnek. A kutatások sok érdekes, kevésbé ismert tényre világítottak rá. A Táncok közül kettőt a szerző komponált (a 14. és a 16.), a többieket tekintve (a 3. és a 7.) a világhírű hegedűművész, Reményi Ede szerzeményén alapul, jóllehet az előbbinél Reményi is felhasznált már egy magyar dallamot. Nagyon nehéz határt vonni a népi és a népies zene között is, de elmondható, hogy a német szerző sorozatának fele a népi dallamkinccsel érintkezik, tehát népi variáns is része. Brahms nem gyűjtött népzenét, de felhasznált népi dallamnak számító anyagot. Eklatáns példa erre a 9. tánc, amelyben van egy olyan rész, amely megegyezik Kodály Kállai kettősének zárómelódiájával (Nem vagyok én senkinek sem adósa…). Végezetül idézném a 11. táncot, amelynek – variánsát tekintve – zenéje megjelenik a Galántai táncok című Kodály-kompozícióban.

A határokon átívelő programsorozat zárásaként október 30-án Budapesten is bemutatják a kiadványt, amelyhez ünnepi koncert is kapcsolódik a Hagyományok Házában. A fővárosi esemény különleges zenei élményt ígér: ezúttal Pál István Szalonna és bandája muzsikál. A budapesti bemutató méltó lezárása lesz az október 25–28. között Erdélyben – Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában – zajló programsorozatnak, amely a népi kultúra sokszínűségét és élő hagyományát ünnepli.

