Szőke András: van, akiben a vidék megemlítése is értetlenséget szül
Szőke András csatlakozott a Gyopáros Alpár által vezetett Vidéki Digitális Polgári Körhöz, amiért aztán a Balázs Béla-díjas, Karinthy-gyűrűs filmrendező, színész és humorista rengeteg támadást kapott.
Szőke András rendező, színész és humorista a Magyar Nemzetnek adott interjúban arról beszél, hogy a mai Magyarországon sokszor értetlenséget vagy akár lenézést vált ki, ha valaki a vidékről beszél. A művész szerint azonban a vidék és a falusi közösségek nélkül nem érthető meg igazán a magyar identitás.
Szőke András szerint a magyar társadalomban még mindig él egy mély kulturális szakadék a város és a vidék között.
Úgy látja, hogy sokan Budapesten értetlenséggel, sőt néha lenézéssel reagálnak, ha a falusi élet kerül szóba.
Saját pályáját tudatosan építette úgy, hogy bemutassa a vidéki emberek humorát, világlátását, értékeit, mert ezek hozzátartoznak a nemzeti identitás megőrzéséhez.
Meggyőződése, hogy
a vidék mentalitásának megértése és tisztelete nélkül a nemzeti összetartozás sem lehet teljes.
Szőke szerint a magyar kultúra sokszínűségét éppen az adja, hogy a fővárosi és a vidéki tapasztalatok kiegészítik egymást – a távolságok és különbségek áthidalása pedig közös érdek.
A teljes interjút ITT olvashatja el.