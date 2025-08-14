A Hagyományok Háza számos programmal vár a Mesterségek Ünnepén

A Hagyomáényok Háza közleményében iemelték, hogy a Dísz téren található udvarban a rendezvény idei kiemelt témájához, a népi ékszerekhez és viselethez kapcsolódó szakmai programokkal készülnek a közönség számára.

A Hagyományok Háza a népi kézművességből is ízelítőt ad a látogatónak

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Legeza Márta, a Hagyományok Háza udvarának szakmai vezetője a közleményben úgy fogalmazott, hogy az udvarukban élményszerűen, minden korosztály számára befogadható módon szeretnék megmutatni, hogyan él tovább a népi kézművesség, a viseletkultúra és a zenei hagyomány napjainkban.

A közlemény szerint a programkínálatot

népi bábszínház,

élőzenés táncmulatság

és élőszavas mesemondás teszi majd változatossá.

A programok 10 órától egészen este fél nyolcig várják a látogatókat, sávos rendszerben.

Minden nap 11 órától gyermekkoncertek, 13 órától viseletbemutatók, 15 órától bábelőadások, 18 órától pedig népzenei koncertek várják az érdeklődőket.

Emellett élőszavas mesemondásokkal, gyermekeknek szóló táncházakkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek.

A látogatók például a szövéssel, a nemezeléssel, a csuhéfonással, a gyékény- és vesszőmunkákkal is megismerkedhetnek majd. A programokon az idei év kiemelt témáját szem előtt tartva a népi ékszerkészítés és a népi viseletkiegészítők lesznek a fókuszban.

Mint írták, a programban bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzésein részt vevő hallgatók, oktatók és mesterek.