A Szent István-terem ihlette az új Gizella ékszerkollekciót

Augusztus 20-án mutatkoznak be azok a ZEMA porcelán ékszerek, amelyeket a Budavári Palota újjászületett csodája, a Szent István-terem és különleges kandallója ihletett. Az ékszerkollekció Gizelláról, az első magyar keresztény királynéról kapta a nevét. A palota elsőként rekonstruált történelmi terme államalapító Szent István királyunknak állít emléket. 2021-es átadása óta töretlen a népszerűsége a látogatók körében, eddig már csaknem 450 ezren keresték fel – derül ki a Várkapitányság Nonprofit Zrt. sajtóközleményéből.

A ZEMA Porcelán- és Ékszerház legújabb kollekcióját az eredeti tervek alapján újjáalkotott Szent Istvánterem és a lenyűgöző díszítésű, monumentális kandallója ihlette

Forrás: Várkapitányság

A ZEMA Porcelán- és Ékszerház legújabb kollekcióját az eredeti tervek alapján újjáalkotott Szent Istvánterem és a lenyűgöző díszítésű, monumentális kandallója ihlette. A történelmi helyiség kivételes iparművészeti remekmű, páratlan részletgazdagsággal és mesterségbeli tudással készült. Gyönyörű díszítő elemei inspirálták a Gizella-kollekciót, megidézve az első magyar keresztény királynét, akit 1911- ben avattak boldoggá  – olvasható a sajtóközleményben.

A Szent István-terem ihlette az új Gizella ékszerkollekciót
Forrás: Várkapitányság

A a Várkapitányság Nonprofit Zrt. nyilatkozatából kiderül: 

az új ékszerkollekció négyféle fülbevalót, négyféle karkötőt, háromféle medált és kétféle mandzsettagombot tartalmaz. A növényi és geometrikus formákkal díszített ékszerek értékét növeli, hogy dekorálásukhoz 24 karátos aranyat használtak. 

A magyar ékszerház legfőbb küldetése kulturális örökségünk megőrzése és továbbadása. Termékeik saját tervezésben és kivitelezésben készülnek. A manufakturális gyártás minden lépését tapasztalt porcelánkészítő mesterek irányítják: a kezdeti formákat szobrászművészek alkotják a designerek tervei alapján, míg az ékszerek díszítését festőművészek és porcelánfestők végzik – áll a hivatalos közlésben.

A különleges kollekció augusztus 20-ától érhető el, csak ezen a napon 10 százalékos bevezető kedvezménnyel a Szent István-terem ajándékboltjában, valamint a Testőrpalota információs pont és ajándékboltban. 

A a Várkapitányság Nonprofit Zrt. felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy az augusztus 20-ai forgalomkorlátozások miatt a Budavári Palotanegyed és a Szent István-terem megközelítése a Dísz tér és a Tabán felől javasolt. 

További információk az ékszerkollekcióról ITT található.

 

