Sosem látott fotók a Queen együttesről a Nemzeti Múzeum kiállításán

„A budapesti Queen-koncerten Endrényi mellett Gáspár Miklós és Hegyi Gábor is dolgozott fotósként. Az Zsombolyai ötlete volt, hogy a produkcióhoz ne interjúk készüljenek, hanem a zenészeknek érdeklődési körüknek megfelelő programokat szervezzenek. A tárlaton a külön programokon készült felvételekből összeállított válogatás szerepel. A kamarakiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet az analóg fényképezés egyik alapjára, a negatívok történeti értékeire és szerepére” – hangsúlyozta Feitl Írisz.

Hozzátette: reményeik szerint a tárlat beharangozója lehet annak a publikációnak, amely a budapesti Queen-koncert 40. évfordulójának fog emléket állítani.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszédet mond a Queen Backstage Budapest 1986 – Endrényi Egon és Gáspár Miklós fotói című tárlat megnyitóján

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója megnyitójában a Queen rocktörténeti jelentőségét fejtegette. Mint felidézte, a csapat 1975-ben a Bohemian Rhapsody című dallal került világsztár státuszba, két évvel később jelent meg a We Are the Champions című dal. Mercury 1991-ben hunyt el, a zenekar az azóta eltelt évtizedekben többször fellépett és lemezeket is készített.

Az 1986-os Magic turné az utolsó koncertsorozatuk volt, a budapesti az egyik utolsó élő fellépésük. A Népstadion-buli létrehozásában óriási szerepe volt Hegedüs László szervezőnek, aki elérte, hogy a Queen fél gázsiért lépjen fel, cserébe egy koncertfilm elkészültéért, amelyen Ragályi Elemér operatőr vezetésével 17 kamera dolgozott, és 53 méteres volt a színpad

Az MZH vezetője kitért arra, hogy intézményükben dolgoznak egy Freddie Mercury-kiállításon, amelyhez a mostani tárlat anyagát is fel szeretnék használni.

A keddi megnyitón jelen voltak Endrényi Egon családtagjai és Gáspár Miklós standfotós; a tárlatvezetést Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa tartotta.