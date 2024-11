Puccini operájáról sokan feltételezik, hogy a szerző nem talált megoldást a befejezésre. A darabot végül a család és a kiadó felkérésére Franco Alfano (1875–1954) fejezte be, az 1926-os milánói bemutató óta ezzel játsszák az operaházak világszerte, de a grandiózus lezárást azóta is sokan hamisnak, hiteltelennek érzik. Így született meg a kiadóval együttműködésben Luciano Berio (1925–2003) 2002-es befejezése, amely 20. századi zenei nyelven, a Puccinire is nagyban ható Trisztán és Izoldát is megidézve, a kétségeket is megőrizve zárja le a művet.

A premierhez és a zeneszerző halálának centenáriumához kapcsolódva az Operaház Vörös szalonjában Puccini és magyarok címmel nyílik kiállítás.

Karczag Márton, az Opera emléktárának vezetője által összeállított tárlat Puccini magyarországi tartózkodásának történetét és más magyar kötődéseit is bemutatja. A kiállításon lesz először látható a Walter Rózsinak dedikált Manon Lescaut-kotta is, amelyet a Kemenes Cukrász Manufaktúra felajánlásának köszönhetően vásárolt meg a Magyar Állami Operaház – áll a közleményben.