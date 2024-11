Létezik igazán tökéletes test?

A beszélgetés során a test feltámadásáról is szó esett, valamint arról, hogy egyes hívek arra is kíváncsiak, hogy fiatalon vagy netán átplasztikázott állapotában támad-e fel földi porhüvelyünk.

„Mindenkinek tényleg a teste az úgy adatott, ahogy adatott és érdemesebb az elfogadásába fektetni időt, mint az átműtésébe, már csak azért is, mert az is, mint tudjuk, addiktív, tehát hogy azért van 24, meg 35, meg 48 plasztikai műtétje celebeknek, mert akkor már rááll arra, hogy hát akkor jó, hogy olyan lett, de nem pont olyan lett az orrom, és akkor még, még, még... Nincs igazából tökéletes emberi test, tehát ez egy illúzió és akkor nyilván nem tiltja meg Isten, nincs benne a Bibliában, hogy plasztikai sebészhez pedig ne menjél, de hogyha az Énekek énekét elolvassa, és tudja úgy olvasni, ami egyébként elég nehéz, mert szerintem mindenki az önmaga elfogadásában, mindenkinek vannak gondjai, hogy tudja úgy olvasni, mint Isten szerelmes levelét saját magához, akkor én azt gondolom, hogy a kérdés magától szinte így földre pottyan” – fejtette ki Lackfi János, aki szerint Istennek „nyolcmilliárd kedvenc kis szerelme van”, s ha erre ráébred valaki, azzal már a saját önértékelési problémáit is leküzdheti.

