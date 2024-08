„Az nem változik, hogy sikeres, és folyamatosan megújuló rendezvényt akarunk, ehhez segítség lehet, hogy az új tulajdonosnak nemcsak anyagi, hanem a portfóliójában található cégeken keresztül üzleti lehetőségei is vannak ezt segíteni” – hangsúlyozta Kádár Tamás az idei, hatnapos Sziget lezárultával.

Másfél hónappal az idei Sziget előtt jelentették be, hogy az amerikai székhelyű KKR magántőkealap 1,3 milliárd fontért, átszámítva több mint 609 milliárd forintért megvásárolja a több európai zenei fesztivál mögött álló Superstruct Entertainment nevű céget.

Kádár Tamás kedden arról számolt be, hogy miután a hétfői zárónap Skrillex és a Fred Again... nagyszínpados koncertjével csaknem teltházas volt, számításaik szerint 400 ezer körül volt az idei összlátogatószám. „Erős volt a szombati napunk is, amikor mások mellett Louis Tomlinson és Martin Garrix is fellépett”.

Martin Garrix holland dj koncertje a 30. Sziget fesztiválon

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

A főszervező úgy értékelt, az idei nagyon jó hangulatú Sziget volt, a fesztiválon teljes volt a nyugalom, nem voltak nem várt események.

Már néhány nappal a tavalyi rendezvény zárása után, az idei fesztivál legkorábbi kedvezményes elővételes eladásaiból lehetett látni, hogy nagyobb az érdeklődés a bérletek iránt. Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei Szigetre a magyarok bérletvásárlási igénye is megnőtt, úgy látszik, kedvező, jó áron szívesen vesznek bérletet. Ezért ezt az akciót megismételjük, csütörtöktől indul a super early bird időszak a 2025-ös fesztiválra

– fejtette ki Kádár Tamás.