Az orvosi egyetemen két homeopátiás tanszék is volt, több homeopátiás gyakorlókórház volt Budapesten, nappali kórház is, és tulajdonképpen, ami a legérdekesebb számomra ebben az egész történetben az, hogy a homeopátia úgy kopott ki a magyar köztudatból, hogy a kommunizmus bejövetelekor, a kommunisták bejövetelekor, az 50-es években gyakorlatilag tiltólistára került, olyannyira, hogy a patikák államosításakor a homeopátiás szereket is be kellett szolgáltatni