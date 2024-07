A film producere, Roskó Péter a Svenk stábjának árulta el, hogy már az utómunkálatokat is elvégezték a bemutatás előtt álló filmen, és ennek örömére kijöttek egy teaser előzetessel, amely amolyan elő előzetes, ami jellemzően rövidebb egy rendes előzetesnél, és a történetmesélés helyett is inkább a hangulat megragadására törekszik, magyar filmeknél viszonylag ritkán fordul elő.

Lepattan a labdarúgó Európa-bajnokság

Az Európa-bajnokság időszakában szövetséget kötöttünk egy debreceni gombfocicsapattal, akik gombfociasztalon eljátszák nekünk a magyar csapat nagyobb mozdulatait, ez megtalálható a film Facebook-oldalán is

– meséli a producer, majd hozzáteszi, a filmnek még nincs pontos premier dátuma, de szeptember végén már szeretnék moziba küldeni.

Patrick Duffy a Lepattanóban

A történetről ugyanakkor nagy vonalakban már most is tudni lehet, hogy egy gombfocicsapatról szól, akik egy eltévedt utalás következtében 100 millió forintot kapnak egy külhonba szakadt milliomostól, a filmben őt fogja alakítani Patrick Duffy, a Dallas sztárja. Roskó Péter a karakterről beszélve ezt mesélte, hogy nem biztos, hogy egészen hiteles lenne, ha magyar színész játszaná, ezért gondoltak a Dallas sztárjára:

– Patric Duffey különleges szerepet játszik a magyarok szívében, ahogy mondani szoktam, mintha csak magyar lenne, ezért adta magát, hogy megkeressük. Elküldtük neki a könyvet, tetszett neki a szerep, és mivel még nem járt Európa keleti részében, ezért azt mondta, nagyon szívesen meglátogatna minket.

Erről a látogatásról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a Terror Háza különösen mély benyomást tett rá.

A gombfoci komoly dolog

A gombfociról mesélve a producer elmondta, hogy mi ugyan hungarikumként gondolunk rá – a városi legenda szerint a játékot először magyar brigádok kezdték el játszani a spanyol polgárháború alatt – , a világ más tájain is ismert a játék, van világbajnoksága is, Brazília pedig nem csak a klasszikus labdarúgásban, hanem a gombfociban is a legjobbak közé tartozik.

Az utómunkálatokról szólva a producer elmondta, hogy Duffey-t újfent állandó magyar hangja, Csankó Zoltán szinkronizálja a filmben, aki hosszú idő után szólaltatja meg ismét a Dallasban az ifjabb Ewingot játszó színészt.

Nagy kihívás volt az is, hogy megmutassuk a gombfocit, ez a játék ugyanis iszonyatosan gyorsan játszódik, ha valaki rosszkor pislant, könnyen lemaradhat a gólról. A VFX csapatnak tehát tulajdonképpen rekonstruálni kellett a játékot

– mondta. A producer könnyed szórakozást ígér, ugyanakkor a filmben a gombfoci mellett jut hely a romantikának és a magyar szívnek és találékonyságnak is, a film tele lesz szerethető karakterekkel, akiket olyan színészek alakítanak, mint Rába Roland, Elek Ferenc vagy Mucsi Zoltán, a történetet azonban Scherer Péter figurája viszi a vállán