A Hagyományok Háza budai székházának átriumában rendezett Hímeseknek tulipán kertje című kiállítás a nyitva tartásának befejező harmadához érkezett. A tárlat az ünnepek előtt is nagyon sok érdeklődőt vonzott. A Tojásdíszítők Egyesülete fennállásának tízéves jubileuma alkalmából első alkalommal hirdetett a szakterületen is egyedülálló, országhatárokon is átívelő, tematikus tojásdíszítő pályázatot, amelynek célja a Kárpát-medence és Moldva húsvéti hagyományainak megismertetése, népszerűsítése. Ez a tárlat a beérkezett pályázati anyagokat mutatja be, ás egyben tiszteleg Tankó Anna gyimesközéploki származású tojásíró asszony, az egyesület alapító tagja előtt is.

A kiállítás április 13-án – szintén a Tojásdíszítők Egyesülete 10 éves jubileumi ünnepségsorozata keretében – Lelkünk ékes hímesei... című konferenciával zárul. A tanácskozáson a történeti visszatekintéseken túl szó lesz a megújuló hagyományokról, a tudásátadás módszereiről és színtereiről, a növényi festékek eddig kihasználatlan lehetőségeiről, valamint a néprajzi gyűjtések aktualitásairól is.