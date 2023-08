Az augusztus 3-i nyitónapon Nik West és Rick Astley, augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation, a zárónapon, 5-én szombaton pedig az Incognito és a Level 42 ad koncertet a nagyszínpadon. A Jazzpikniken négy színpadon több mint negyven előadó játszik három nap alatt.

Nik West amerikai funk-rock, soul énekes és basszusgitárossal olyan világsztárok dolgoztak korábban, mint Prince és Lenny Kravitz. A brit Rick Astley a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb popénekese volt, Never Gonna Give You Up című slágerére mindenki emlékszik. A csúcson hagyta abba, majd ötvenedik születésnapjára megjelent albuma 2016-ban vezette a brit lemezlistát. 2019-ben a Paloznaki Jazzpiknik történetének egyik legsikeresebb koncertjét adta.

A fesztivál második napján a nagyszínpadon előbb a New Yorkban dolgozó svéd formáció, a Dirty Loops lép fel, amelynek Quincy Jones a menedzsere. Utánuk az elektronikus zenét újragondoló, azt keleties és brazil motívumokkal tűzdelő washingtoni duó, a Thievery Corporation következik. A csapat húsz év alatt több mint egymillió lemezt adott el világszerte.

A szombati zárónapon az acid jazzt képviselő brit Incognito ad koncertet, amely már többször járt a Jazzpikniken. A csapat 1979 óta létezik, a Don't You Worry 'bout a Thing című 1992-es dal volt a legnagyobb slágerük. A Level 42 első magyarországi koncertje a koronavírus-járvány miatt kétszer is elmaradt, idén végre megvalósul. A legnagyobb sikereit a nyolcvanas években arató, Mark King énekes-basszusgitáros által vezetett brit dzsessz-funk csapathoz olyan slágerek fűződnek, mint a Lessons in Love és a Running in the Family. A Level 42 több mint 30 millió lemezt adott el.