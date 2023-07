A Magyarságkutató Intézet a Mongol Tudományos Akadémia Régészeti Intézetével és az Ulánbátori Egyetem Régészeti Tanszékével közösen elsőként a mongol fővárostól északra fekvő belch-i temető egy sírjának feltárását kezdte meg, majd az Ar Gunt-i temető következett. Az együttműködés első évada során a becslések szerint mintegy negyven sírt tartalmazó temetőben hét temetkezést sikerült dokumentálni, ezek korát a régészek a Kr. előtti II. és a Kr. utáni I. század közé tették.

Kásler Miklós azt is elmondta, hogy az Ar Gunt-i temetőben talált üsthöz formailag hasonló, de más technikával és bronzból készült üstök használata a kelet-európai és ázsiai sztyeppén már az őskor óta megfigyelhető volt, a szkíta, szarmata, hsziung-nu kori előzményeik széles körben elterjedtek. Az üstök megtalálhatók a Kárpát-medence késő római és szarmata leletanyagában is, és összefüggésbe hozhatók a Hun birodalom kiterjedésével, sőt magával a hun néppel is, ezért talán az egyik legbiztosabb jelei a hun etnikum jelenlétének. Egykori szerepük valószínűleg összefügg a hun kori temetkezési szokásokkal és egyéb közösségi cselekményekkel.

A temető teljes feltárásának folytatása a jövő feladatai közé tartozik, ami azért is fontos, mert így az egész közösség vizsgálatához szükséges genetikai minta válik majd elérhetővé

– fűzte hozzá Kásler Miklós.