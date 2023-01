Évtizedes múltra visszatekintő sorozatok is folytatódnak, ilyen a nemzeti emlékhelyeket, vagy a magyar felfedezőket és találmányaikat népszerűsítő érmesorok. A magyar pásztor- és vadászkutya-fajtákat, valamint a Magyar népmesék rajzfilmsorozatot bemutató népszerű érmesorozatok is új taggal gazdagodnak, melyek fókuszában hungarikummá vált nemzeti értékeink állnak. Két új elemmel bővül a magyar származású matematikai Wolf-díjas kutatókat felvonultató sorozat is.