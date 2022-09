Gál Katalin, a rendezvényt szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke elmondta, hogy az október 2-ig tartó Könyvfesztivál díszvendége Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas író, oknyomozó újságíró lesz. A belorusz alkotó a pódiumbeszélgetéssel egybekötött ünnepélyes megnyitón veszi át jövő csütörtökön a Budapest Nagydíjat, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester ad át.

Négy napon át több mint 130 könyves cég mutatja be kiadványait, 150 könyvbemutató és beszélgetés, valamint 200 dedikálás várja a látogatókat, de a gyerekkönyveknek otthont adó Gyerekbirodalomban is változatos programokkal készülnek a szervezők.

A fesztiválon díszvendég országként Szlovákia irodalma mutatkozik be a Bázis-Magyar Művészeti és Irodalmi Egyesület Szlovákiában nevű szervezet rendezésében - tette hozzá Gál Katalin, kiemelve, hogy az esemény ideje alatt naponta 6-8 élő bejelentkezés, valamint írókkal, költőkkel készült interjúk lesznek elérhetők online az MKKE Youtube-csatornáján. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fesztivál programjai ingyenesen látogathatók.

Deák Renáta, a Bázis-Magyar Művészeti és Irodalmi Egyesület Szlovákiában elnökségi tagja a szlovák díszvendégségről elmondta, hogy a fesztivál alatt 29 szlovák mű magyar fordítását és 10 szlovákiai magyar szerző műveit mutatják be. Lesz köztük regény, novellás- és verseskötet, gyerek- és tényirodalom, valamint folyóirat is. Huszonöt szlovák szerző jelezte, hogy személyesen is részt vesz az eseményen, emellett három szlovák irodalomtudós, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársai, Radoson Passia, Viliam Nádaskay és Ivana Taranenková beszélnek a kortárs szlovák irodalom trendjeiről magyar és cseh irodalomtudósokkal. A díszvendégség alkalmából szlovák irodalmi blokkal készülnek a magyar irodalmi folyóiratok (a Jelenkor, a Tiszatáj, a Kalligram, az Alföld és a pozsonyi Irodalmi Szemle).

Új kötetét mutatja be Silvester Lavrík Vasárnapi sakkparti Tisóval címmel, Jana Bodnárová Nyakék/nyakörv című új regénye az intim történetek és a társadalom átfonódásáról szól, a 2019-ben elhunyt Dusan Mitana Nálunk a temetőben című írása morbid történeteket mesél egy sírásó család életéből. Veronika Sikulová a magyar irodalom szlovákiai recepciójáról is beszél majd - tette hozzá a szervező.

Irena Brezna új regénye Minden világok legjobbika címmel jelenik meg; a szerzővel Dragomán György és Kiss Noémi beszélget a fesztiválon szeptember 30-án. Marek Vadas Rossz környék című könyve a valóság és mese színes szövevénye, a szlovák író prózáiban az afrikai miszticizmus is megjelenik - hívta fel a figyelmet Deák Renáta, hozzátéve, hogy a szerzők nagy részének most jelenik meg először magyar fordításban műve.

Karádi Éva, az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja koordinátora elmondta, hogy immár huszadik alkalommal rendezik meg az eseményt a könyvfesztivál keretei között. Idén szeptember 30-án tartják az elsőkönyvesek bemutatkozását, amelyre 20 európai országból érkeznek fiatal szerzők az Európa Pontba, egyebek mellett Írországból, Olaszországból, Szlovéniából, Horvátországból, Franciaországból, Hollandiából, Svájcból vagy Ciprusról. A magyar elsőkönyves Halász Rita lesz, aki a múlt évben elnyerte a Margó-díjat. A szerzők pódiumbeszélgetéseken mutatkoznak be.

Kollár Árpád, a PesText fesztiváligazgatója arról beszélt, hogy első alkalommal csatlakoznak az könyvfesztiválhoz irodalmi programokkal és beszélgetésekkel. Idén Vlagyimir Szorokin, Erlend Loe és Sjón is részt vesz PesTexten, de több más külföldi szerzővel is találkozhat a közönség, és lesznek összművészeti programok is: kiállításokkal, képregényes beszélgetésekkel és nemzetközi illusztrációs workshopokkal is készülnek felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt a fővárosban, a Három Hollóban és Deák17 Galériában.

Gáspár Máté, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. művészeti vezetője elmondta, hogy jövőre ünnepli a főváros Pest és Buda egyesítésének 150. évfordulóját, az alkalomra a főváros több eseménnyel készül. Az egyik ilyen program lesz a Budapest Könyvfőváros-sorozat, amelyről a könyvfesztiválon tudhat meg többet a közönség. Az Európa Pontban rendezendő workshopon pedig szó lesz a Budapest Nagyregény-projektről is, amelynek célja, hogy írók és civilek is teret kapjanak ahhoz, hogy elmesélhessék saját Budapestjük történeteit.