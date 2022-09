A világ és Magyarország filmarchívumainak legjavából válogatott idén is a szeptember harmadik hetében rendezett Budapesti Klasszikus Film Maraton, amely egyben a mozi és a magyar film ünnepe is volt. A rendezvénysorozat keretében telt házzal vetítették például az 1964-ben készült Álmodozások korát, amely az Oscar-díjas Szabó István első mozifilmje volt. A filmben személyes hangú történetben mutatja be saját generációjának útkeresését, álmait és vágyait.

Az 1979-es Égigérő fű Palásthy György filmje, amely a közösség erejéről és az összefogás szükségességéről mesél, az 1983-as Hófehér pedig Nepp József első egész estés alkotása, a közismert Hófehérke és a hét törpe című Disney-klasszikus paródiája.

Az 1997-ben készült Hosszú alkony Törőcsik Mari főszereplésével Janisch Attila többszörösen díjazott lélektani alkotása, az 1956-os Hannibál tanár úr pedig Fábri Zoltán klasszikusa, amely a hétköznapi kisember politikával folytatott harcának örök érvényű története.

A Hosszú futásodra mindig számíthatunk című 1968-as dokumentumfilmben a rendező, Gazdag Gyula a szocializmus groteszk valóságát igyekszik bemutatni.

A Nemzeti Filmintézet által indított Filmio magas minőségű, klasszikus filmek széles kínálatával várja a nézőket online. A tár kínálata hétről hétre újdonságokkal bővül, jelenleg mintegy 500 magyar film közül válogathat a közönség.