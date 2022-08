A szeptember 13-ig tartó fesztiválon a magyarok mellett brit, olasz és dán előadók is szerepelnek, illetve a fél éve dúló ukrajnai háborúra reflektáló belorusz és ukrán projektek is bemutatkoznak – nyilatkozták a szervezők.

A közlemény szerint a brit Kaleider kollektíva Pig című installációja a Madách Imre téren lesz látható szeptember 4-ig.

A téren felállított nagyméretű átlátszó malacperselyben gyűjtött pénzt, csak akkor lehet majd felhasználni, ha a körülötte kialakuló közösség egyetért abban, hogy mire fordítsák azt. A kollektív döntéshozatalra irányuló beszélgetéseket a brit művészek és magyar közreműködők segítik.

A malacpersely bejárja az egész világot

Forrás: Facebook/@Kaleider

Párbeszédre szólít Szabó Renáta Híd című performatív akciója, amely egy egyéni döntési szituációból született: a művész abból az élethelyzetből kiindulva, hogy egy évet halaszt az egyetemen, eljutott az egyén torzult öndeterminációja és a kollektív magyar tehetetlenség kérdéséhez.

A PLACCC Fesztivál tavaly indult Sensing the city sorozatában ezúttal Dániából, Olaszországból, Nagy-Britanniából és Magyarországról érkeznek alkotók, hogy ötnapos közös rezidenciaprogram során a művészet és a környezeti fenntarthatóság kapcsolatáról folytassanak párbeszédet.

Lesz beszélgetés Seth Honnorral, a Kaleider kollektíva művészeti vezetőjével a fosszilis és megújuló energiaforrások kérdésének művészeti megközelítési lehetőségeiről.

Leonardo Delogu olasz előadóművész és tréner, mozgás- és tájkutató a Mátyás-hegyi kőfejtő parkjában piknikkel egybekötött beszélgetésen osztja meg a rezidenciaprogramban végzett kutatásainak eredményeit. A nyilvános programok között szerepel a dán Nana Francisca Schottländer Going Visiting című workshopja is a Népszigeten.

Helyspecifikus előadással érkezik a fesztiválra a Juhász Kata Társulat és az osztrák Cie. Two in One, Mindennapi cirkuszaink című közös projektjüket a Mechwart-ligetben adják elő.

Mozgásra ösztönöz Mészáros Máté A távolság mechanikája című részvételi sétája és a Meetlab társulat folyamatosan mozgásban lévő Lézertriciklije is, amely a Bókay utca és Práter utca sarkán lesz látható.

Hallgassa meg Mészáros Mátét A távolság mechanikája programról:

Az ukrán Daria Pugachova Shelter for Freedom című köztéri előadása az ukrán-orosz háborúra reflektál a Hármashatárhegyi bunkereknél.

A belorusz alkotónégyes, Igor Shugaleev, Sergey Shabohin, Alexandra Kononchenko és Marina Dashuk The body your are calling is not available című produkcióját mutatja be a Nyolcésfél alkotótérben - áll a közleményben.